Володимир Зеленський на засіданні РНБО 11 серпня видав розпорядження звільнити усіх обласних військкомів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав призначити нових очільників ТЦК і СП, і цей процес потроху рухається. 4 вересня Львівський обласний ТЦК і СП отримав нового голову – полковника Дениса Чаюка.

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Новий очільник брав участь у боях

Денис Чаюк – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Є Героєм України.

Він виконував бойові завдання під час проведення антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил на Сході України. Брав участь у боях за Луганський аеропорт і місто Дебальцеве Донецької області.

24 лютого 2022 року Чаюк був на одному з полігонів Дніпропетровської області. Тоді дві російські ракети вибухнули неподалік від місця дислокації частини.

Наступного дня, 25 лютого, батальйонна тактична група під його командуванням закріпилася на північних околицях Мелітополя Запорізької області. Бійці пройшли понад 200 кілометрів і дві доби стримували просування ворожих колон у напрямку Запоріжжя – у цей час із міста відходили підрозділи Національної гвардії України.

Згодом батальйонна тактична група Чаюка відійшла спочатку на лінію оборони Василівка – Токмак, через дві доби – на лінію Кам'янське – Оріхів, де також стримували натиск росіян.

22 березня під час визволення села Малинівка Пологівського району Запорізької області Денис Чаюк отримав поранення від гранати. Лікарі дістали з його ноги 18 осколків.

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Нагороди Дениса Чаюка

25 квітня 2022 року у щоденному зверненні президент повідомив про присвоєння Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, знищення техніки й живої сили ворога.

Полковник отримав нагороди із такими формулюваннями:

звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (24 квітня 2022 року) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

(24 квітня 2022 року) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України; медаль "За військову службу Україні" (5 грудня 2017 року) – за особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку.

Чаюка вітають на посаді

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький привітав Чаюка з призначенням.

Бажаю новому очільнику обласного ТЦК та СП і усій команді під його керівництвом плідної роботи для наближення нашої перемоги. Дякую за службу колишньому начальнику Львівського обласного ТЦК та СП Олександрові Тіщенку,

– написав він.

Раніше Львівський ТЦК та СП очолював Олександр Тіщенко. Він працював у військовому комісаріаті багато років.