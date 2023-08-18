Він подякував нашим захисникам за роботу, яку вони виконують на фронті. Крім того, він запевнив, що надалі буде допомагати у захисті держави.

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Тіщенко наголосив, що з початку війни у 2014 році його служба була насичена важкими викликами, досягненнями та навчанням. Він також пишається тим, що мав можливість служити нашій країні.

Я вдячний командуванню Генерального штабу ЗСУ за довіру та підтримку, керівництву міністерства оборони України за можливість служити на благо нашої країни, а також усім членам нашої команди ТЦК та СП за успішну співпрацю та відданість справі,

– сказав він.

Військовий також висловив вдячність кожному рядовому, офіцеру і службовцю, а також усім волонтерам за "ці незабутні роки та спільні зусилля". Він підкреслив, що разом вони зробили багато для того, щоб забезпечити нашим захисникам підтримку.

"Окремо хочу висловити щиру подяку нашим хоробрим Воїнам зі львівських батальйонів, які захищали Сумщину в напрямку Білопілля, а також знищували ворога раніше та продовжують це робити сьогодні в Бахмуті", – наголосив Тіщенко.

Наостанок він запевнив, що Львівська обласна ТЦК та СП продовжуватиме допомагати військовим і надалі. А сам він продовжить здійснювати захист української державності, адже, за його словами, нові виклики чекають на українців задля спільної перемоги.

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