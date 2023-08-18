В Україні на законодавчому рівні визначено, хто саме і як саме може вручати повістки призовникам. Водночас законодавством не встановлений порядок, де можна вручати повістки, а де ні, що власне породжує багато дискусій і запитань. Про це заявив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко, повідомляє 24 Канал.

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Повістки у маршрутках

Тому наразі діє таке правило, що вручати повістки війcьковозобов'язаним можна в будь-якому місці: вдома, на вулиці, за місцем роботи, на блокпостах і навіть на пляжах. Втім, є винятки.

Так, за словами Андрія Гуренка, є певні обмеження щодо роздачі повісток у транспорті. Наприклад, влашувати "перехоплення" маршруток для вручення повістки, представник ТЦК не може. Бо він – військовий. Зупиняти транспорт має право лише Нацполіція – за певних обставин. Військовим це робити заборонено.

Вручення повісток в Україні