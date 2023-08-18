Тобто, мова про категорії українців, які можуть бути призвані тільки за їхньою згодою. 24 Канал розповідає, хто входить до цих категорій.
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Кого можуть мобілізувати виключно за їх згодою:
- Осіб з інвалідністю I, II і III груп;
- Чоловіків та жінок, які виховують дітей віком до 18 років поодинці.
- Чоловіків та жінок, які відповідальні за виховання трьох і більше дітей віком до 18 років.
- Осіб, які тимчасово звільнені від мобілізації та військових обов'язків відповідно до постанов Кабінету Міністрів України:
- на службі в державних органах;
- в інших державних установах;
- у місцевих органах самоврядування;
- на підприємствах, в установах та організаціях.
- Чоловіків та жінок, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років.
- Чоловіків та жінок, чиї близькі родичі (подружжя, діти, батьки тощо) загинули або зникли під час заходів з національної безпеки і оборони, а також під час дії воєнного стану, включно зі спротивом агресії Росії на Сході України.
- Чоловіків та жінок, які виховують дітей із тяжкими хворобами, що не підпадають під категорію інвалідності, але підтверджені лікарсько-консультативною комісією.
- Опікунів недієздатних інвалідів, які опікуються особами з інвалідністю I і II груп, або тими, хто потребує постійного догляду на думку медико-соціальної експертної комісії.
- Осіб, які доглядають за хворими родичами за медичним висновком.
- Чоловіків та жінок, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I або II груп.
- Усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, які доглядають дітей-сиріт або дітей без батьківського піклування віком до 18 років.
- Осіб, у яких чоловік або дружина, батько або родич мають інвалідність I або II групи, і водночас немає інших працездатних осіб для догляду, зобов'язаних за законом їх підтримувати.
- Чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули або зникли під час антитерористичних операцій, включно з тими, хто служив у збройних силах або працював на державних підприємствах, причетних до гарантування національної безпеки і оборони України.