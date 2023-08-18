Тобто, мова про категорії українців, які можуть бути призвані тільки за їхньою згодою. 24 Канал розповідає, хто входить до цих категорій.

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Зверніть увагу! Існує 13 груп громадян, які мають прерогативу на отримання відстрочки від мобілізації та можуть бути мобілізовані винятково з власної волі.

Кого можуть мобілізувати виключно за їх згодою:

Осіб з інвалідністю I, II і III груп;

Чоловіків та жінок, які виховують дітей віком до 18 років поодинці.

Чоловіків та жінок, які відповідальні за виховання трьох і більше дітей віком до 18 років.

Осіб, які тимчасово звільнені від мобілізації та військових обов'язків відповідно до постанов Кабінету Міністрів України:

на службі в державних органах; в інших державних установах; у місцевих органах самоврядування; на підприємствах, в установах та організаціях.

Чоловіків та жінок, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років.

Чоловіків та жінок, чиї близькі родичі (подружжя, діти, батьки тощо) загинули або зникли під час заходів з національної безпеки і оборони, а також під час дії воєнного стану, включно зі спротивом агресії Росії на Сході України.

Чоловіків та жінок, які виховують дітей із тяжкими хворобами, що не підпадають під категорію інвалідності, але підтверджені лікарсько-консультативною комісією.

Опікунів недієздатних інвалідів, які опікуються особами з інвалідністю I і II груп, або тими, хто потребує постійного догляду на думку медико-соціальної експертної комісії.

Осіб, які доглядають за хворими родичами за медичним висновком.

Чоловіків та жінок, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I або II груп.

Усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, які доглядають дітей-сиріт або дітей без батьківського піклування віком до 18 років.

Осіб, у яких чоловік або дружина, батько або родич мають інвалідність I або II групи, і водночас немає інших працездатних осіб для догляду, зобов'язаних за законом їх підтримувати.

Чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули або зникли під час антитерористичних операцій, включно з тими, хто служив у збройних силах або працював на державних підприємствах, причетних до гарантування національної безпеки і оборони України.

Довідка. 17 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують строки воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.