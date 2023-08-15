Траплялися випадки, коли військовозобов'язані знаходили повістки у своїх поштових скриньках та вирішували зробити вигляд, що нічого не отримували, фактично ігноруючи виклик до ТЦК. Декому виписували штраф за неявку, повідомлення про який вони також отримували поштою.

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Покарання за неявку

Втім, адвокати Андрій Межирицький і Марина Бекало пояснюють, що законодавством не передбачено покарання за неявку у військкомат за повісткою, яку людина знайшла у поштовій скриньці.

Річ у тім, що законно врученою вважається лише та повістка, яку надають людині особисто. А ось отриманою є повістка, на якій поставила підпис особа, якій вона адресована. Відповідно повістка, яку знайшли у скриньці, – вручена незаконно.

Однак, на жаль, це не заважає ТЦК складати адміністративні протоколи про неявку та виписувати штрафи у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень. У такий спосіб особу позбавляють можливості надати пояснення з приводу своєї неявки, апріорі записуючи до лав порушників.

Так, військовозобов'язаний опиняється в Єдиному реєстрі боржників, що може мати для нього такі наслідки як: заборону відкриття чи закриття банківських рахунків, блокування банківських рахунків, заборону відчуження рухомого чи нерухомого майна.

Лише особисто та під підпис

Кабінетом Міністрів затверджена форма повістки, яка передбачає особистий підпис військовозобов'язаного. У законі про мобілізацію прописано, як вручати повістки. Там йдеться, що повістка має бути вручена особисто та під підпис.

Її можуть надати будь-де: за місцем проживання, на робочому місці, вулиці чи блокпосту. Однак вручати повістку має право обмежене коло осіб: це представники ТЦК та СП, керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний, управитель багатоквартирних будинків, представник органу місцевого самоврядування.

Отже, кажуть адвокати, інші способи вручення, зокрема через поштову скриньку чи смс-повідомлення, є незаконними. Тому в ТЦК та СП не мають підстав притягнути такого військовозобо’вязаного до відповідальності.

Мобілізація в Україні