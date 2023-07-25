У наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" міститься перелік захворювань, з якими не призивають до армії. Ці хвороби роблять військовозобов'язаних чоловіків непридатними до служби.

До теми Мобілізація в Україні: що робити, якщо в ТЦК ігнорують право на відстрочку

З якими захворюваннями не беруть до армії

Від призову звільняються особи з певними патологіями. Це може бути сліпота, глухота, відсутність кінцівки, шизофренія та розумова відсталість. Також існує перелік захворювань, наявність яких тимчасово або назавжди звільняє людину від служби у мирний та воєнний час.

Люди з цими хворобами не підлягають призову:

хвороби нервової системи – сюди відносяться міопатія, системна атрофія, гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, люмбарго, міастенія, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, ішіас, дорсалгія, радикулопатія та цервікалгія;

розлади поведінки та психіки – особи зі стійкими психічними розладами вважаються непридатними;

хвороби травної системи – люди, що мають щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі й аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції, не підлягають мобілізації;

гепатити – мовиться про тяжку форму вірусних гепатитів, яка погано піддається лікуванню та супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем;

ВІЛ-інфекція – людина з ВІЛ вважається непридатною, якщо її хвороба супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів та іншими уточненими захворюваннями;

захворювання дихальної системи – особи з хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важкою формою бронхіальної астми звільняються від служби в армії;

хвороби органів зору – люди, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах, вважаються умовно непридатними;

захворювання кісток – мова йде про виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості чи фібробластичні патології з порушенням рухової активності;

захворювання органів слуху – вважаються непридатними ті особи, що мають стійку (повну) глухоту на обидва вуха або глухонімоту, виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра;

захворювання системи кровообігу – люди з важкими формами таких хвороб не є придатними;

онкологічні захворювання – якщо є онкохвороби та встановлений невиліковний діагноз;

патології сечостатевої системи – мовиться про тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз чи піонефир.

Останні новини про мобілізацію