Офіцерка ЗСУ Оксана Горбач прокоментувала закон, ухвалений Володимиром Зеленським. Вона пояснила в етері телемарафону, як все буде працювати, передає 24 Канал.

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Який саме закон ухвалив президент

Український лідер підписав закон № 8169. Цей документ вдосконалює положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та розподіляє його на мирний та особливий період. Закон дозволяє звільняти в запас з переоглядом через 6 – 12 місяців тих військовослужбовців, які були визнані військово-лікарняною комісією непридатними до служби під час дії воєнного стану.

Що відтепер зміниться

Горбач заявила, що ВЛК може ухвалювати рішення щодо тимчасової непридатності військовослужбовця у випадку, якщо його травма чи результати оперативного втручання потребують часу для відновлення від 6 до 12 місяців. Як пояснила офіцерка, раніше такий військовослужбовець був зобов'язаний перебувати в місці, яке йому визначив командир. Переважно це були пункти постійної дислокації, в яких могли були відсутні сервіси чи послуги, що необхідні для повного відновлення такої людини. Як приклад вона навела амбулаторні послуги, які не надаються у воєнний час.

Завдяки ухваленому закону військовослужбовець, який був визнаний ВЛК непридатним з переоглядом через 6 або 12 місяців, може бути звільнений в запас і відповідно 6 або 12 місяців проводити вдома та отримувати всі необхідні послуги для відновлення свого здоров'я,

– пояснила представниця ЗСУ.

Чи треба повторно проходити огляд

Офіцерка ЗСУ повідомила, що такому військовослужбовцю через 6 – 12 місяців потрібно повернутися до ТЦК та СП. Там ця людина має пройти повторний огляд ВЛК. У такому випадку комісія прийматиме повторне рішення щодо продовження його військової служби.

Горбач наголосила, що повторний візит до територіального центру комплектування й повторне проходження ВЛК для військовослужбовця у цій ситуації є обов'язковими. Якщо військовослужбовець стає взагалі непридатним до служби, а не тимчасово, то ВЛК має ухвалити відповідне рішення та зняти його з обліку. У такому випадку він не повинен ще раз проходити огляд.

Які ще документи підписав Зеленський