Офицерка ВСУ Оксана Горбач прокомментировала закон, принятый Владимиром Зеленским. Она объяснила в эфире телемарафона, как все будет работать, передает 24 Канал.

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Какой именно закон принял президент

Украинский лидер подписал закон № 8169. Этот документ усовершенствует положения закона "О воинской обязанности и военной службе" и распределяет его на мирный и особый период. Закон позволяет увольнять в запас с пересмотром через 6 – 12 месяцев тех военнослужащих, которые были признаны военно-больничной комиссией непригодными к службе во время действия военного положения.

Что теперь изменится

Горбач заявила, что ВЛК может принимать решение о временной непригодности военнослужащего в случае, если его травма или результаты оперативного вмешательства требуют времени для восстановления от 6 до 12 месяцев. Как объяснила офицерка, ранее такой военнослужащий был обязан находиться в месте, которое ему определил командир. Преимущественно это были пункты постоянной дислокации, в которых отсутствовали сервисы или услуги, необходимые для полного восстановления такого человека. В качестве примера она привела амбулаторные услуги, которые не предоставляются в военное время.

Благодаря принятому закону военнослужащий, признанный ВЛК непригодным с пересмотром через 6 или 12 месяцев, может быть уволен в запас и соответственно 6 или 12 месяцев проводить дома и получать все необходимые услуги для восстановления своего здоровья,

– объяснила представительница ВСУ.

Нужно ли повторно проходить осмотр

Офицерка ВСУ сообщила, что такому военнослужащему через 6 – 12 месяцев нужно вернуться в ТЦК и СП. Там этот человек должен пройти повторный осмотр ВЛК. В таком случае комиссия будет принимать повторное решение о продлении его военной службы.

Горбач подчеркнула, что повторный визит в территориальный центр комплектования и повторное прохождение ВЛК для военнослужащего в этой ситуации являются обязательными. Если военнослужащий становится вообще непригодным к службе, а не временно, ВЛК должен принять соответствующее решение и снять его с учета. В таком случае он не должен снова проходить осмотр.

Какие еще документы подписал Зеленский