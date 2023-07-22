Эти изменения, прежде всего, будут касаться солдат срочной службы. Подробнее об изменениях в эфире телемарафона рассказала София Кухоцкая, юрист общественной организации "Юридическая сотня", пишет 24 Канал.

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Будут ли принципиальны изменения по повесткам

Юрист отметила, что с августа принципиальных изменений по мобилизации и выдаче повесток не будет. Призыва на срочную службу не будет, а соответственно и повесток на нее.

Потому и после 1 августа остаются в силе три вида повесток, которые могут выдать военнообязанному мужчине. Речь идет о повестках:

для уточнения данных,

на прохождение военно-врачебной комиссии,

мобилизационное предписание.

В первом случае военнообязанный должен явиться для уточнения военно-учетных данных. Например, относительно места регистрации, состава семьи, места работы и т.д.

Во втором случае мужчина должен явиться для прохождения военно-врачебной комиссии, где будет установлена его степень пригодности к военной службе. По заключению ВВК военнообязанный может быть признан годным, ограниченно годным или непригодным к военной службе.

И в третьем случае, в зависимости от заключения ВВК, ему могут выдать мобилизационное предписание.

Это, обычными словами, с вещами военнообязанный должен прибыть в ТЦК в определенное время для того, чтобы он был отправлен в ту или иную часть для прохождения службы или для проведения учений,

– сказала Софья Кухоцкая.

Срочники смогут перейти в категорию мобилизованных

С 1 августа установлена процедура, согласно которой солдаты срочной службы могут быть переведены в категорию мобилизованных по собственному желанию.

Поскольку срочники не имели возможности уволиться с военной службы, призыв на срочную службу не осуществлялся, то были изменения в отношении того, что срочник на данный момент имеет право перевестись на службу по мобилизации,

– сказала юрист.

Однако для этого должны быть соблюдены три условия:

срок срочной службы истек в период действия военного положения,

срочник в период действия военного положения прослужил не менее шести месяцев,

срочник изъявил желание перейти на службу по мобилизации.

"Есть, конечно, плюсы в этом, поскольку срочник, переходя на военную службу по мобилизации, он тогда будет получать денежное довольствие, ну и, конечно, изменятся основания для увольнения, поскольку он уже будет подлежать увольнению как мобилизованный, а не как срочник", – отметила София Кухоцкая.