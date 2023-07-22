Ці зміни перш за все стосуватимуться солдатів строкової служби. Детальніше про зміни в етері телемарафону розповіла Софія Кухоцька, юристка громадської організації "Юридична сотня", пише 24 Канал.

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Чи будуть принципові зміни щодо повісток

Юристка зазначила, що з серпня принципових змін щодо мобілізації та видачі повісток не буде. Призову на строкову службу не буде, а відтак і повісток на неї.

Тому й після 1 серпня залишаються в силі три види повісток, які можуть видати військовозобов'язаному чоловікові. Мовиться про повістки:

для уточнення даних,

на проходження військово-лікарської комісії,

мобілізаційне розпорядження.

У першому випадку військовозобов'язаний повинен з'явитися для уточнення військово-облікових даних. Наприклад, щодо місця реєстрації, складу сім'ї, місця роботи тощо.

У другому випадку чоловік повинен з'явитися для проходження військово-лікарської комісії, де буде встановлена його ступінь придатності до військової служби. За висновком ВЛК військовозобов'язаний може бути визнаний придатним, обмежено придатним або непридатний до військової служби.

І в третьому випадку, в залежності від висновку ВЛК, йому можуть видати мобілізаційне розпорядження.

Це, звичайними словами, з речами військовозобов'язаний має прибути до ТЦК у визначений час для того, щоб було його відправлено в ту чи іншу частину для проходження служби чи для проведення навчання,

– сказала Софія Кухоцька.

Строковики зможуть перейти у категорію мобілізованих

З 1 серпня встановлено процедуру, згідно з якою солдати строкової служби можуть бути переведені до категорії мобілізованих за власним бажанням.

Оскільки строковики не мали можливості звільнитися з військової служби, призов на строкову службу не здійснювався, то наразі були зміни стосовно того, що строковик на даний момент має право перевестися на службу по мобілізації,

– сказала юристка.

Однак для цього повинні бути дотримані три умови:

термін строкової служби закінчився у період дії воєнного стану,

строковик у період дії воєнного стану прослужив не менше шести місяців,

строковик виявив бажання перейти на службу по мобілізації.

"Є, звісно, плюси у цьому, оскільки строковик, переходячи на військову службу по мобілізації, він тоді буде отримувати грошове забезпечення, ну і, звісно, зміняться підстави для звільнення, оскільки він вже підлягатиме для звільнення як мобілізований, а не як строковик", – зазначила Софія Кухоцька.