Ці зміни перш за все стосуватимуться солдатів строкової служби. Детальніше про зміни в етері телемарафону розповіла Софія Кухоцька, юристка громадської організації "Юридична сотня", пише 24 Канал.
До теми Виїзд чоловіків за кордон у серпні: кому можна, кому заборонено і яке буде покарання
Чи будуть принципові зміни щодо повісток
Юристка зазначила, що з серпня принципових змін щодо мобілізації та видачі повісток не буде. Призову на строкову службу не буде, а відтак і повісток на неї.
Тому й після 1 серпня залишаються в силі три види повісток, які можуть видати військовозобов'язаному чоловікові. Мовиться про повістки:
- для уточнення даних,
- на проходження військово-лікарської комісії,
- мобілізаційне розпорядження.
У першому випадку військовозобов'язаний повинен з'явитися для уточнення військово-облікових даних. Наприклад, щодо місця реєстрації, складу сім'ї, місця роботи тощо.
У другому випадку чоловік повинен з'явитися для проходження військово-лікарської комісії, де буде встановлена його ступінь придатності до військової служби. За висновком ВЛК військовозобов'язаний може бути визнаний придатним, обмежено придатним або непридатний до військової служби.
І в третьому випадку, в залежності від висновку ВЛК, йому можуть видати мобілізаційне розпорядження.
Це, звичайними словами, з речами військовозобов'язаний має прибути до ТЦК у визначений час для того, щоб було його відправлено в ту чи іншу частину для проходження служби чи для проведення навчання,
– сказала Софія Кухоцька.
Строковики зможуть перейти у категорію мобілізованих
З 1 серпня встановлено процедуру, згідно з якою солдати строкової служби можуть бути переведені до категорії мобілізованих за власним бажанням.
Оскільки строковики не мали можливості звільнитися з військової служби, призов на строкову службу не здійснювався, то наразі були зміни стосовно того, що строковик на даний момент має право перевестися на службу по мобілізації,
– сказала юристка.
Однак для цього повинні бути дотримані три умови:
- термін строкової служби закінчився у період дії воєнного стану,
- строковик у період дії воєнного стану прослужив не менше шести місяців,
- строковик виявив бажання перейти на службу по мобілізації.
"Є, звісно, плюси у цьому, оскільки строковик, переходячи на військову службу по мобілізації, він тоді буде отримувати грошове забезпечення, ну і, звісно, зміняться підстави для звільнення, оскільки він вже підлягатиме для звільнення як мобілізований, а не як строковик", – зазначила Софія Кухоцька.