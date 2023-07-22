Що потрібно знати про заборону на перетин кордону під час війни, інформує 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон

Довідка про заборону виїзду. Воєнний стан в Україні діятиме як мінімум до 19 серпня 2023, і на цей період залишаються чинними обмеження для чоловіків на виїзд з України. Заборона стосується військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років. Додатково в січні 2023 Кабмін обмежив можливість виїзду за межі країни чиновникам без поважної причини.

Для яких категорій кордон відкрито

Перелік винятків із заборони на виїзд досить широкий. Територію країни на законних підставах можуть залишити:

чоловіки, непридатні до військової служби, зняті з військового обліку (з відповідною відміткою у військовому квитку);

тимчасово непридатні до військової служби строком до 6 місяців за наявності документів, що підтверджують це (довідка про інвалідність, висновок ВЛК);

неповнолітні та чоловіки, які досягли граничного віку 60 років;

особи з інвалідністю незалежно від групи;

супроводжуючі осіб з інвалідністю (зобов'язані повернутися в Україну не пізніше особи з інвалідністю);

чоловіки, які постійно проживають на території іншої держави (за наявності відповідних позначок у паспорті);

батьки 3-х та більше неповнолітніх дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину;

військовослужбовці для лікування.

Попри заборону виїзду для чиновників та заброньованих працівників, вони можуть перетинати кордон у разі службового відрядження, якщо вони є батьками-одинаками або їдуть на лікування.

Повний перелік категорій, які підпадають під виключення заборони на виїзд, розміщено на порталі Держприкордонслужби.

Які є варіанти легального виїзду за кордон

На законних підставах під час війни можуть виїхати межі нашої країни представники низки професій.

Водії та волонтери: мають право виїхати працювати за кордон за наявності ліцензії на міжнародні перевезення вантажів. Крім того, перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Інформація про таких водіїв має бути внесена до інформаційної системи "Шлях" Укртрансбезпеки.

мають право виїхати працювати за кордон за наявності ліцензії на міжнародні перевезення вантажів. Крім того, перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Інформація про таких водіїв має бути внесена до інформаційної системи "Шлях" Укртрансбезпеки. Моряки : залишити країну можуть чоловіки для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання або проходження практичної підготовки на суднах. Вони повинні мати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

: залишити країну можуть чоловіки для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання або проходження практичної підготовки на суднах. Вони повинні мати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт. Спортсмени : дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно одержати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань.

: дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно одержати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань. Працівники залізничного транспорту: рішення про виїзд працівників залізниці за межі України приймається на строк до 6 місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту, в яких містяться відповідні обґрунтування.

рішення про виїзд працівників залізниці за межі України приймається на строк до 6 місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту, в яких містяться відповідні обґрунтування. Діячі культури: можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені. Щоб одержати дозвіл на такий виїзд, артистам потрібно мати запрошення від організатора заходу. Міністерство культури має видати відповідний дозвіл.

Зверніть увагу! Після запровадження воєнного стану студенти вишів, закладів професійної освіти, асистенти, аспіранти та докторанти були включені до списку осіб, яким заборонено залишати країну. Спочатку чоловікам-студентам іноземних вишів дозволялося тимчасово виїжджати для навчання. Однак через виявлення численних випадків підробки документів, уряд заборонив це.

Що відомо про "єВідрядження" для виїзду під заставу В Україні розглядали кілька варіантів для можливості тимчасового виїзду чоловіків за кордон під час війни, проте жодного з них не запустили.

Що загрожує тим, хто виїхав незаконно

Зараз уряд і парламент готують законопроєкт щодо притягнення до відповідальності чоловіків, які незаконно виїхали з України під час дії воєнного стану.

Поки що вивчається міжнародний досвід і можливим заходом покарання може стати заборона як мінімум на перетин кордону надалі.

Важливо! Вже зараз тим, хто не повертається вчасно з-за кордону за системою "Шлях", може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 336 КК України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб із резервістів у особливий період.

Покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років можуть застосувати у разі, якщо орган досудового розслідування доведе, що чоловік мав мотиви ухилитися від призову.