Відповідно до закону, близькими родичами є чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військових. Станом на травень 2023 до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин внесли приблизно 24 тисячі українців.
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Ухвалений закон передбачає внесення змін до статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу".
Кого зараз особливо потребує армія
Цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Нам надають новітню світову зброю та техніку. Тому пріоритетом є люди, які володіють іноземними мовами. Якщо людина має такі знання, вона зможе вільно спілкуватися під час навчань з закордонними інструкторами.
Окрім того, пріоритетом залишаються водії, зв'язківці, фахівці зі снайпінгу (стрільці та інструктори), IT-спеціалісти, оператори БпЛА.
З іншими категоріями людей, яких можуть мобілізувати у серпні цього року, можна ознайомитися тут.