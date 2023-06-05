Так, під час воєнного стану на військовий облік прийматимуть чоловіків не з 27, а з 25 років. Детальніше про те, що означає зниження призовного віку і що після цього зміниться – розповість 24 Канал.

До теми Залужний підтримав: у Міноборони розкрили ключові деталі про зниження призовного віку

Що змінилось після зниження призовного віку

У воєнний час на військовий облік відтепер прийматимуть чоловіків не з 27, а з 25 років. А у мирний час 25-річні чоловіки будуть звільнені від строкової військової служби.

Тому тепер розширюється коло осіб, яких можуть мобілізувати, за рахунок призовників віком 25 і 26 років, які раніше не підлягали призову.

Зауважимо, що деякі юристи вважають, що нове рішення нічого не змінить, оскільки під час загальної мобілізації можуть призвати будь-якого чоловіка, якому вже є 18 років.

В Україні знизили граничний призовний вік: що відомо

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25-річного віку. Це означає, що можуть мобілізувати чоловіків з 25 років, які не проходили строкової служби та військової кафедри.

У Міноборони пояснили, чому зниження призовного віку – актуальне. Ганна Маляр розповіла, що зниження призовного віку – ініціатива саме ЗСУ. У Міноборони її підтримали.

Зверніть увагу, що з 24 лютого 2022 року воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжували кілька разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року,

з 25 травня до 23 серпня 2022 року,

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року,

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року,

з 19 лютого до 20 травня 2023 року,

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

20 травня в Україні ще продовжили воєнний стан на 90 діб. Так, загальна мобілізація триватиме до 18 серпня.