Юрист Андрій Межиріцький поділився корисною інформацією для одружених чоловіків, у дружин яких є батьки з інвалідністю. Він заявив, що ситуація з правом на відстрочку для них докорінно змінилася.
До теми Чому в Україні не відмовляться від вручення повісток на вулицях і кого найбільше потребують ЗСУ
Кого з чоловіків можуть повторно мобілізувати
Експерт зазначив, що відтепер таких громадян України можуть мобілізувати, якщо у них немає права на відстрочку з інших причин. Через 6 місяців з моменту звільнення зі служби в запас цих чоловіків можуть знову мобілізувати через законодавчі зміни.
Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку з додаванням застереження "за відсутності інших осіб, зобов'язаних відповідно до Закону їх утримувати" чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку, у зв'язку з тим, що відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої дочки, тобто дружини,
– пояснив Межиріцький.
Тобто, якщо дружина здатна самостійно піклуватися про своїх батьків з інвалідністю, то її чоловіку не дадуть право на відстрочку від призову. У такій ситуації військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації тільки у двох випадках. Або якщо його дружина, в якої є батьки-інваліди, сама має інвалідність (тут працюватиме вже інша підстава), або якщо її визнають непрацездатною.
Більше корисної інформації про мобілізацію
- Нагадаємо, воєнний стан продовжили до 18 серпня 2023 року. Тому у цей період триватиме видача повісток військовозобов'язаним. Потім воєнний стан можуть продовжити ще на 90 днів.
- З липня в Україні військовозобов'язаним можуть вручати 3 види повісток. Існує повістка про уточнення даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії, та мобілізаційне розпорядження, яке ще називають "бойовою повісткою".
- ТЦК та СП враховують військово-облікову спеціальність мобілізованих під час призову. Також на призначення військового на певну посаду впливають 4 фактори.