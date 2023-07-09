Юрист Андрій Межиріцький поділився корисною інформацією для одружених чоловіків, у дружин яких є батьки з інвалідністю. Він заявив, що ситуація з правом на відстрочку для них докорінно змінилася.

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Кого з чоловіків можуть повторно мобілізувати

Експерт зазначив, що відтепер таких громадян України можуть мобілізувати, якщо у них немає права на відстрочку з інших причин. Через 6 місяців з моменту звільнення зі служби в запас цих чоловіків можуть знову мобілізувати через законодавчі зміни.

Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку з додаванням застереження "за відсутності інших осіб, зобов'язаних відповідно до Закону їх утримувати" чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку, у зв'язку з тим, що відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої дочки, тобто дружини,

– пояснив Межиріцький.

Тобто, якщо дружина здатна самостійно піклуватися про своїх батьків з інвалідністю, то її чоловіку не дадуть право на відстрочку від призову. У такій ситуації військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації тільки у двох випадках. Або якщо його дружина, в якої є батьки-інваліди, сама має інвалідність (тут працюватиме вже інша підстава), або якщо її визнають непрацездатною.

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