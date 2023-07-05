Під час воєнного стану можуть вручати три види повісток. 24 Канал детальніше розповість, які види повісток видають з липня та які дані збирають у ТЦК.

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Які види повісток вручають з липня

В Україні можуть вручити три види повісток:

  • повістка про уточнення даних;
  • повістка на проходження військово-лікарської комісії;
  • мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка".

Зазначимо, що повістка про уточнення даних має на меті зібрати інформацію про військовозобов'язаних.

Які дані збирають у ТЦК

Чоловік має обов’язково передати у військкомат оновлену інформацію про:

  • склад сім'ї;
  • стан здоров’я;
  • зміну місця роботи;
  • зміну місця проживання;
  • контактні дані.

Нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток. Це має бути розпорядження начальника ТЦК і документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування.

Лубінець наголосив, що зараз воєнний стан і всі мають мати при собі документи, які посвідчують особу.

Хто може служити за місцем проживання

За місцем проживання можуть служити такі категорії українців:

  • ті, хто виховує неповнолітню дитину самостійно;
  • ті, хто виховує неповнолітню дитину з інвалідністю, зокрема, біологічні батьки або піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки;
  • ті, хто виховує дитину, яка має одну з хвороб із переліку, наведеному в законі, зокрема, ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет та низка інших хвороб;
  • особи, на утриманні яких перебуває їхня повнолітня дитина з І чи ІІ групою інвалідності;
  • ті, хто здійснює постійний догляд за хворою дитиною, дружиною, батьками або батьками дружини чи чоловіка;
  • усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, опікуни чи батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • ті, хто має дружину або батьків (власних чи дружини) з ІІ чи І групою інвалідності;
  • опікуни особи з інвалідністю, яка має недієздатність, у встановленому порядку підтверджену судом.