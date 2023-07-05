Во время военного положения могут вручать три вида повесток. 24 Канал подробнее расскажет, какие виды повесток выдают с июля и какие данные собирают в ТЦК.

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Какие виды повесток вручают с июля

В Украине могут вручить три вида повесток:

  • повестка об уточнении данных;
  • повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;
  • мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка".

Отметим, что повестка об уточнении данных имеет цель собрать информацию о военнообязанных.

Какие данные собирают в ТЦК

Мужчина должен обязательно передать в военкомат обновленную информацию о:

  • составе семьи;
  • состоянии здоровья;
  • смене места работы;
  • смене места жительства;
  • контактные данные.

Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Лубинец подчеркнул, что сейчас военное положение и все должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кто может служить по месту жительства

По месту жительства могут служить такие категории украинцев:

  • те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
  • те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, в частности, биологические родители или попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители;
  • те, кто воспитывает ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней;
  • лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;
  • те, кто осуществляет постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа;
  • усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  • те, кто имеет жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности;
  • опекуны лица с инвалидностью, имеющей недееспособность, в установленном порядке подтвержденное судом.