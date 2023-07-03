Что делать, если многодетный отец получил повестку, объяснили в юридической клинике. Об этом пишет 24 Канал.

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Для получения отсрочки нужно подать заявление

Важно понимать, если мужчина не подлежит призыву во время мобилизации в соответствии с законом, это не значит, что у него автоматически есть отсрочка. Чтобы получить ее, необходимо подать в ТЦК и СП соответствующее заявление с документами, подтверждающими право на отсрочку.

Допускается подача заявления об отсрочке при получении повестки или при необходимости получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу. Это предусмотрено частью 5 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Подчеркнем, что абзац 4 статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" закрепляет, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, среди которых женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,

– отметили в юридической клинике.

Добавили, что призывник, имеющий право на отсрочку по семейным обстоятельствам, должен через районный (городской) ТЦК и СП подать председателю районной (городской) призывной комиссии заявление о желании им воспользоваться. Основанием для предоставления отсрочки от призыва есть свидетельства о рождении детей с указанием отцовства призывника или решения суда об установлении отцовства.

Обратите внимание! За игнорирование повестки предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Содержание детей при разводе

Также следует обратить внимание на вопросы содержания родных детей при разводе родителей и содержания неродных мужчине детей при совместном проживании.

Если биологический отец платит алименты, то считается, что именно он содержит своих детей. В этой ситуации мужчина не будет признан тем, кто содержит троих детей и норма статьи 268 Семейного кодекса Украины относительно обязанности мачехи и отчима содержать малолетних, несовершеннолетних падчерицу, пасынка, которые с ними проживают, не будет применяться. Соответственно, мужчина не сможет уволиться с военной службы, но будет иметь право на отсрочку,

– отметили в юридической клинике.

Однако, если алименты детям не поступают или биологический отец умер, то мужчина имеет право воспользоваться увольнением с военной службы как имеющий на содержании троих детей.