С учетом правок, право на отсрочку будет у военнообязанных, имеющих супругу или мужа с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы. Впрочем, только при условии, что нет других трудоспособных родственников, обязанных их содержать, объяснила адвокат Марина Бекало.

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Кто может получить отсрочку от мобилизации

Заметим, что соответствующий закон уже подписал Владимир Зеленский.

Реализовать право на отсрочку возможно будет только в случае доказывания, что в семье (среди членов семьи) нет других трудоспособных лиц, обязанных по закону содержать таких лиц с инвалидностью,

– отметила адвокат.

Согласно Семейному кодексу, содержать лиц с инвалидностью могут совершеннолетние дети, второй из супругов, трудоспособные родители (члены семьи первой ступени родства).

"Например, военнообязанный, у которого мать является лицом с инвалидностью I или II группы, подлежит мобилизации, в случае наличия других лиц, которые могут содержать маму: трудоспособных совершеннолетних братьев или сестер, супругов, трудоспособных родителей", – объяснила Марина Бекало.

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Что именно изменилось