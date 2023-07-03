З урахуванням правок, право на відстрочку буде у військовозобов'язаних, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Втім, лише за умови, що немає інших працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати, пояснила адвокатка Марина Бекало.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Зауважимо, що відповідний закон вже підписав Володимир Зеленський.

Реалізувати право на відстрочку можливо буде тільки у разі доведення, що в родині (серед членів сім'ї) немає інших працездатних осіб, які зобов'язані за законом утримувати таких осіб з інвалідністю,

– зазначила адвокатка.

Згідно з Сімейним кодексом, утримувати осіб з інвалідністю можуть повнолітні діти, другий з подружжя, працездатні батьки (члени сім'ї першого ступеню споріднення).

"Наприклад, військовозобов’язаний, у якого мати є особою з інвалідністю І або ІІ групи, підлягає мобілізації, у разі наявності інших осіб, які можуть утримувати маму: працездатних повнолітніх братів або сестер, подружжя, працездатних батьків", – пояснила Марина Бекало.

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Що саме змінилося