После того, как военнообязанный получил повестку, он должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Какая же ответственность угрожает за неявку, информирует 24 Канал.

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Каков размер штрафа за неявку в ТЦК и СП

Так, за неявку в ТЦК и СП (бывшие военкоматы) без уважительных причин украинское законодательство предусматривает административную или уголовную ответственность.

Так что если человек получил повестку для уточнения данных или прохождения медкомиссии, но так и пришел в военкомат, ему грозит штраф. В частности, от 1700 до 3400 гривен. Чиновникам больше – от 3400 до 5100.

В случае, если военнообязанный получил повестку во второй раз в течение года и не появляется в ТЦК, уже от 3400 до 5100 гривен штрафа. Чиновникам – от 5100 до 8500.

Когда грозит от 3 до 5 лет тюрьмы

Если же военнообязанный не явился после прохождения медкомиссии, получения повестки-призыва в ВСУ или мобилизационного распоряжения, то он несет уголовную ответственность.

Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.