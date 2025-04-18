За последние годы, в частности во время полномасштабного вторжения, украинский Львов усиливает свою роль как одного из главных технологических хабов Центрально-Восточной Европы. В прошлом году Lviv IT Cluster и еще две украинские кластерные организации стали победителями европейского бенчмаркинга кластеров, получив престижный знак качества European Cluster Excellence Initiative Bronze Label. Это признание состоялось в рамках инициативы EU4Digital, которая поддерживает цифровую трансформацию в странах Восточного партнерства и способствует развитию инновационных экосистем.

В частности, Львовский ІТ Кластер подтвердил свой статус одного из ведущих технологических объединений Украины. Награда является важным показателем эффективности и организационного развития кластеров, которые соответствуют европейским стандартам управления, имеют высокий уровень кооперации между участниками и стратегический потенциал для дальнейшего роста.

Объявление победителей состоялось во время ICT Innovation Forum, который прошел 9 октября 2024 года в Молдове. Форум объединил ключевых стейкхолдеров инновационной экосистемы Восточного партнерства – представителей правительств, кластерных организаций, международных доноров и экспертов. Основной темой мероприятия стало укрепление потенциала кластеров для поддержки цифровых инноваций, обсуждение вызовов и стратегий их развития.

Получив это признание, Lviv IT Cluster сможет еще активнее привлекать ресурсы для развития стартапов, поддержки малого и среднего бизнеса, а также способствовать адаптации технологических компаний к глобальным цифровым тенденциям. Это не только усиливает его позиции в Украине, но и делает весомый вклад в интеграцию национальной IT-индустрии в европейское технологическое пространство.

Чтобы узнать больше о деятельности Lviv IT Cluster, которая помогла получить это признание, 24 Канал пообщался со Светланой Скрипкой, Donor Relations Manager Lviv IT Cluster.

Светлана Скрипка / Фото, предоставленное Lviv IT Cluster

Как Lviv IT Cluster адаптируется к новым условиям и сотрудничает с государством

Во времена большой войны Украина в целом как государство сталкивается со сложными бюджетными вопросами. Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями сталкивался Кластер в донорских вопросах и направлении грантов и как их решали? Есть ли сотрудничество с государством в этом направлении?

Кластер сталкивался с рядом трудностей в вопросе донорских средств и грантов. Основными вызовами стали резкая смена политик и ожидание быстрых и значимых результатов в очень сжатые сроки. Это усложняет процесс привлечения финансирования, поскольку грантодатели нередко меняют свои приоритеты, а требования к отчетности и срокам реализации проектов могут быть слишком жесткими.

Несмотря на это, мы продолжаем активно работать в этом направлении, привлекая партнеров и адаптируясь к новым условиям. В частности, важную роль в нашей деятельности играет сотрудничество с государственными органами. Хотя мы не получаем государственного финансирования, их поддержка чрезвычайно ценна. Например, министерство цифровой трансформации помогает нам в пределах своей компетенции, открывая для бизнеса и ІТ-индустрии доступ к масштабным международным программам, таких как Digital Europe.

Команда Lviv IT Cluster / Фото, предоставленное Lviv IT Cluster

Также Минцифры поддерживает ряд наших проектов, в частности CodeUA, IT Research, IT Arena и образовательные инициативы. Кроме этого, министерство образования способствует нам в создании новых учебных программ как на уровне профессионально-технического образования, так и бакалавриата, что помогает развивать ІТ-отрасль в Украине.

Таким образом, несмотря на сложности, мы активно ищем возможности для привлечения грантового финансирования, расширяем партнерства и адаптируем нашу деятельность к изменениям.

А как ваша команда оценивает получение награды European Cluster Excellence Initiative Bronze Label осенью прошлого года?

Получение награды Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence является важным признанием качества нашей работы и проектов. Это подтверждает соответствие международным стандартам и помогает сравнить нашу деятельность с лучшими практиками европейских кластеров. Кроме того, предложенные в отчете рекомендации по развитию в значительной степени совпадают с нашими целями на ближайшие годы.

В чем вызовы для Кластера и какие есть инициативы

Какие основные вызовы и препятствия сейчас стоят перед Кластером в вопросах грантов? Какие положительные достижения?

Мы не рассматриваем гранты как единственный или основной ресурс для реализации наших проектов, ведь стабильность деятельности Кластера зависит от сочетания различных финансовых потоков. Однако дополнительное грантовое финансирование позволяет нам быстрее масштабировать инициативы, охватывать более широкую аудиторию и приносить больше пользы как ІТ-индустрии, так и обществу в целом.

Среди положительных достижений стоит отметить присоединение кластера (Lviv IT Cluster) к сети European Digital Innovation Hubs (EDIH) при поддержке Европейской Комиссии. Это является весомым подтверждением значимости кластерной деятельности на международном уровне. Признание таких заведений открывает для нас новые возможности и укрепляет наши позиции в сфере международного сотрудничества.



Европейские хабы цифровых инноваций (EDIH) – это центры поддержки, которые помогают компаниям и государственным организациям реагировать на цифровые вызовы и повышать свою конкурентоспособность. Они предоставляют доступ к технической экспертизе, а также такие услуги, как финансовые консультации, обучение и развитие навыков, что являются ключевыми для успешной цифровой трансформации.

О деятельности Кластера – как он помогает своим участникам? В каких направлениях и в каких специалистах у них возникает потребность?

Кластер не предоставляет специалистов направления, но создает сервисы, которые отвечают на запросы сообщества и способствуют развитию ІТ-индустрии. Все наши проекты реализуются на основе потребностей участников ассоциации и охватывают широкий спектр направлений.

Одно из ключевых направлений – образование и подготовка специалистов. Мы способствуем созданию профессионально-технических и бакалаврских программ, которые позволяют обучать специалистов без необходимости дополнительного дообучения после трудоустройства.

Помощь военным от Lviv IT Cluster / Фото Lviv IT Cluster

Кроме этого, Кластер поддерживает участников через ряд инициатив. Среди них юридическая помощь и консультации, поддержка в заключении M&A сделок, что способствует развитию компаний-участников. Также существуют профессиональные сообщества и peer-to-peer менторство Founders Dialogue, что помогает руководителям компаний обмениваться опытом.



Проводятся профессиональные конференции IT Meets, которые способствуют развитию экспертного сообщества, предоставляются цифровые инструменты для HR и поддержка заключения сделок между участниками через IT Club Loyalty.



Кроме того, Кластер занимается международным продвижением украинской IT-индустрии через CodeUA, IT Arena, Scroll.media. Выпускаем аналитические исследования IT Research, которые помогают бизнесу принимать взвешенные решения в условиях кризиса и неопределенности.

Отдельно важным направлением является социальная ответственность и объединенные действия участников в поддержке обороны Украины, помощи пострадавшим и восстановлении инфраструктуры. В рамках инициативы Victory Projects реализован ряд инициатив. Это целевая поддержка Сил обороны, в частности ВзК "Запад" и Западного регионального управления ГПС, обеспечение критической инфраструктуры, создание центров ментального здоровья для взрослых, детей и подростков.



Также восстанавливается жилой дом во Львове на улице Коновальца, 46, который пострадал от ракетного удара в сентябре 2024 года. Все эти инициативы реализуются благодаря сплоченной работе участников Кластера и операционной деятельности команды.

Какие потребности в цифровизации и в чем помог отчет EU4Digital помог

Для эффективной деятельности в современном мире организации и бизнесы нуждаются в доступе к передовым инструментам. Обеспечена ли потребность Кластера в цифровых инструментах? Есть ли доступ к нужным инструментам, таким как платные версии ИИ, программного обеспечения? Есть ли программы, в которых участвует Кластер для покрытия финансирования или получения доступа к инструментам?

Кластер активно использует в работе разнообразное специализированное программное обеспечение и цифровые инструменты. Для некоторых продуктов нам удалось получить специальные индивидуальные условия напрямую от компаний-разработчиков, в частности от Adobe. Другие инструменты доступны нам благодаря участию в проекте TechSoup, который предоставляет специальные условия для неприбыльных организаций.

Степан Веселовский, CEO / Фото, предоставленное Lviv IT Cluster

Несмотря на это, у нас остается потребность в специфическом программном обеспечении, которое критически важно для работы аналитического отдела и распространения результатов исследований в удобном формате. Среди таких решений, к примеру, QuestionPro – предоставляет скидки для неприбыльных организаций, но даже со скидкой стоимость остается высокой (более 4000 долларов в год, и цена ежегодно растет). IBM SPSS – стоимость составляет 2000 долларов в год. Power BI Premium – стоит более 4000 долларов в год.

Мы постоянно работаем над оптимизацией расходов и ищем возможности получения доступа к необходимым инструментам через партнерские программы или специальные условия для неприбыльных организаций.

И коснемся деятельности EU4Digital. Поделитесь, стал ли актуальным и полезным для Кластера отчет EU4Digital по картографированию кластеров Восточного партнерства, анализа и рекомендаций по поддержке, который вышел в январе этого года?

Отчет EU4Digital по картографированию кластеров Восточного партнерства, анализа и рекомендаций действительно стал актуальным и полезным для Кластера.

Мы приняли во внимание, в частности, рекомендации отчета по объединению ресурсов для увеличения социального влияния, консолидации усилий для формирования общего голоса для совершенствования нормативно-правовой базы. Также является полезным отчет, который конкретно касается кластеров – рекомендации оттуда помогли направить нашу деятельность в нужное русло, в том числе в направлениях коммуникаций и диджитализации.

Степан Веселовский и Юрий Огоновский / Фото, предоставленное Lviv IT Cluster

Какие выводы помогли сделать Кластеру обсуждения с европейскими экспертами?

Обсуждение с экспертами ECEI (Европейская инициатива кластерного совершенства) позволило нам лучше понять различия в построении и работе кластеров в Украине и ЕС. В частности, европейские кластеры иногда создаются и управляются "сверху" – государством, которое определяет их политики и направления развития. В то же время украинские кластеры строятся бизнесами, ориентированы на защиту интересов индустрий и взаимодействуют с государственными органами в другом формате.

Одним из ключевых отличий является подход к финансированию. Мы по своей природе предоставляем сервисы участникам, ставя на первый план развитие индустрии и сообщества. Грантовое финансирование для нас является лишь инструментом диверсификации ресурсов или масштабирования проектов, но получение средств из государственного бюджета Украины мы не рассматриваем как возможный вариант финансирования деятельности Кластера.

Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Lviv IT Cluster в сфере как финансирования, так и вообще полномасштабного вторжения, организация продолжает адаптироваться к новым условиям, расширять сотрудничество с международными партнерами и привлекать ресурсы для поддержки малого и среднего бизнеса, развития образовательных программ и технологических инноваций. Важную роль в этом процессе играет сотрудничество с государственными органами, такими как министерство цифровой трансформации и министерство образования, которые способствуют инициативам в сфере образования, цифровизации и развития ІТ-индустрии.

Благодаря участию в международных программах деятельность Кластера выходит на новый уровень. В то же время проведенные Кластером исследования, такие как IT Research, помогают бизнесу принимать стратегические решения в сложных экономических условиях. А изучение и принятие во внимание рекомендаций из отчетов EU4Digital помогает Кластеру укреплять связи с европейскими кластерами и внедрять лучшие практики управления.

Социальная ответственность остается важным направлением деятельности Lviv IT Cluster. Организация продолжает поддерживать инициативы, направленные на помощь украинским защитникам, восстановление инфраструктуры и поддержку общин, которые пострадали от войны. Проекты, реализованные в рамках Victory Projects, демонстрируют, как объединенные усилия ІТ-сообщества могут иметь реальное влияние на укрепление страны.

Ожидается, что дальнейшее развитие Lviv IT Cluster будет способствовать не только росту ІТ-индустрии, но и цифровой трансформации всей страны. Благодаря цифровизации формируется сильная, устойчивая и конкурентоспособная технологическая экосистема Украины.