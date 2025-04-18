За останні роки, зокрема під час повномасштабного вторгнення, український Львів посилює свою роль як одного з головних технологічних хабів Центрально-Східної Європи. Торік Lviv IT Cluster та ще дві українські кластерні організації стали переможцями європейського бенчмаркінгу кластерів, отримавши престижний знак якості European Cluster Excellence Initiative Bronze Label. Це визнання відбулося в рамках ініціативи EU4Digital, що підтримує цифрову трансформацію в країнах Східного партнерства та сприяє розвитку інноваційних екосистем.

Зокрема, Львівський ІТ Кластер підтвердив свій статус одного з провідних технологічних об'єднань України. Нагорода є важливим показником ефективності та організаційного розвитку кластерів, що відповідають європейським стандартам управління, мають високий рівень кооперації між учасниками та стратегічний потенціал для подальшого зростання.

Оголошення переможців відбулося під час ICT Innovation Forum, який пройшов 9 жовтня 2024 року в Молдові. Форум об'єднав ключових стейкхолдерів інноваційної екосистеми Східного партнерства – представників урядів, кластерних організацій, міжнародних донорів і експертів. Основною темою заходу стало зміцнення потенціалу кластерів для підтримки цифрових інновацій, обговорення викликів та стратегій їхнього розвитку.

Отримавши це визнання, Lviv IT Cluster зможе ще активніше залучати ресурси для розвитку стартапів, підтримки малого та середнього бізнесу, а також сприяти адаптації технологічних компаній до глобальних цифрових тенденцій. Це не лише підсилює його позиції в Україні, а й робить вагомий внесок в інтеграцію національної IT-індустрії у європейський технологічний простір.

Щоб дізнатися більше про діяльність Lviv IT Cluster, яка допомогла отримати це визнання, 24 Канал поспілкувався зі Світланою Скрипкою, Donor Relations Manager Lviv IT Cluster.

Світлана Скрипка / Фото, надане Lviv IT Cluster

Як Lviv IT Cluster адаптується до нових умов та співпрацює з державою

В часи великої війни Україна в цілому як держава стикається зі складними бюджетними питаннями. Розкажіть, будь ласка, перед якими труднощами поставав Кластер у донорських питаннях та напрямку грантів та як їх вирішували? Чи є співпраця із державою в цьому напрямку?

Кластер стикався з низкою труднощів у питанні донорських коштів і грантів. Основними викликами стали різка зміна політик та очікування швидких і значущих результатів у дуже стислі терміни. Це ускладнює процес залучення фінансування, оскільки грантодавці нерідко змінюють свої пріоритети, а вимоги до звітності та термінів реалізації проєктів можуть бути надто жорсткими.

Попри це, ми продовжуємо активно працювати в цьому напрямку, залучаючи партнерів і адаптуючись до нових умов. Зокрема, важливу роль у нашій діяльності відіграє співпраця з державними органами. Хоча ми не отримуємо державного фінансування, їхня підтримка є надзвичайно цінною. Наприклад, міністерство цифрової трансформації допомагає нам у межах своєї компетенції, відкриваючи для бізнесу та ІТ-індустрії доступ до масштабних міжнародних програм, як-от Digital Europe.

Команда Lviv IT Cluster / Фото, надане Lviv IT Cluster

Також Мінцифра підтримує низку наших проєктів, зокрема CodeUA, IT Research, IT Arena та освітні ініціативи. Окрім цього, міністерство освіти сприяє нам у створенні нових навчальних програм як на рівні професійно-технічної освіти, так і бакалаврату, що допомагає розвивати ІТ-галузь в Україні.

Тож, попри складнощі, ми активно шукаємо можливості для залучення грантового фінансування, розширюємо партнерства та адаптуємо нашу діяльність до змін.

А як ваша команда оцінює отримання відзнаки European Cluster Excellence Initiative Bronze Label восени минулого року?

Отримання відзнаки Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence є важливим визнанням якості нашої роботи та проєктів. Це підтверджує відповідність міжнародним стандартам та допомагає порівняти нашу діяльність із найкращими практиками європейських кластерів. Крім того, запропоновані у звіті рекомендації з розвитку значною мірою співпадають із нашими цілями на найближчі роки.

В чому виклики для Кластера та які є ініціативи

Які основні виклики та перешкоди зараз стоять перед Кластером у питаннях грантів? Які позитивні досягнення?

Ми не розглядаємо гранти як єдиний або основний ресурс для реалізації наших проєктів, адже стабільність діяльності Кластера залежить від поєднання різних фінансових потоків. Однак додаткове грантове фінансування дозволяє нам швидше масштабувати ініціативи, охоплювати ширшу аудиторію та приносити більше користі як ІТ-індустрії, так і суспільству загалом.

Серед позитивних досягнень варто відзначити доєднання Кластера (Lviv IT Cluster) до мережі European Digital Innovation Hubs (EDIH) за підтримки Європейської Комісії. Це є вагомим підтвердженням значущості кластерної діяльності на міжнародному рівні. Визнання таких закладів відкриває для нас нові можливості та зміцнює наші позиції у сфері міжнародного співробітництва.



Європейські хаби цифрових інновацій (EDIH) – це центри підтримки, які допомагають компаніям та державним організаціям реагувати на цифрові виклики та підвищувати свою конкурентоспроможність. Вони надають доступ до технічної експертизи, а також такі послуги, як фінансові консультації, навчання та розвиток навичок, що є ключовими для успішної цифрової трансформації.

Щодо діяльності Кластера – як він допомагає своїм учасникам? В яких напрямках та в яких фахівцях у них виникає потреба?

Кластер не надає фахівців напряму, але створює сервіси, які відповідають на запити спільноти та сприяють розвитку ІТ-індустрії. Усі наші проєкти реалізуються на основі потреб учасників асоціації та охоплюють широкий спектр напрямків.

Одним із ключових напрямів є освіта та підготовка спеціалістів. Ми сприяємо створенню професійно-технічних і бакалаврських програм, які дозволяють навчати фахівців без необхідності додаткового донавчання після працевлаштування.

Допомога військовим від Lviv IT Cluster / Фото Lviv IT Cluster

Окрім цього, Кластер підтримує учасників через низку ініціатив. Серед них юридична допомога та консультації, підтримка в укладанні M&A угод, що сприяє розвитку компаній-учасників. Також існують професійні спільноти та peer-to-peer менторство Founders Dialogue, що допомагає керівникам компаній обмінюватися досвідом.



Проводяться професійні конференції IT Meets, які сприяють розвитку експертної спільноти, надаються цифрові інструменти для HR та підтримка укладання угод між учасниками через IT Club Loyalty.



Крім того, Кластер займається міжнародною промоцією української ІТ-індустрії через CodeUA, IT Arena, Scroll.media. Випускаємо аналітичні дослідження IT Research, які допомагають бізнесу ухвалювати виважені рішення в умовах кризи та невизначеності.

Окремо важливим напрямком є соціальна відповідальність та об’єднані дії учасників у підтримці оборони України, допомозі постраждалим і відновленні інфраструктури. У межах ініціативи Victory Projects реалізовано низку ініціатив. Це цільова підтримка Сил оборони, зокрема ПвК "Захід" та Західного регіонального управління ДПС, забезпечення критичної інфраструктури, створення центрів ментального здоров’я для дорослих, дітей і підлітків.



Також відновлюється житловий будинок у Львові на вулиці Коновальця, 46, який постраждав від ракетного удару у вересні 2024 року. Усі ці ініціативи реалізуються завдяки згуртованій роботі учасників Кластера та операційній діяльності команди.

Які потреби у цифровізації та в чому допоміг звіт EU4Digital

Для ефективної діяльності в сучасному світі організації та бізнеси потребують доступу до передових інструментів. Чи забезпечена потреба Кластера у цифрових інструментах? Чи є доступ до потрібних інструментів, як-от платні версії ШІ, програмного забезпечення? Чи є програми, в яких бере участь Кластер для покриття фінансування чи отримання доступу до інструментів?

Кластер активно використовує в роботі різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення та цифрові інструменти. Для деяких продуктів нам вдалося отримати спеціальні індивідуальні умови напряму від компаній-розробників, зокрема від Adobe. Інші інструменти доступні нам завдяки участі у проєкті TechSoup, який надає спеціальні умови для неприбуткових організацій.

Степан Веселовський, CEO / Фото, надане Lviv IT Cluster

Попри це, у нас залишається потреба в специфічному програмному забезпеченні, яке критично важливе для роботи аналітичного відділу та поширення результатів досліджень у зручному форматі. Серед таких рішень, до прикладу, QuestionPro – надає знижки для неприбуткових організацій, але навіть зі знижкою вартість залишається високою (понад 4000 доларів на рік, і ціна щороку зростає). IBM SPSS – вартість становить 2000 доларів на рік. Power BI Premium – коштує понад 4000 доларів на рік.

Ми постійно працюємо над оптимізацією витрат та шукаємо можливості отримання доступу до необхідних інструментів через партнерські програми або спеціальні умови для неприбуткових організацій.

І торкнемося діяльності EU4Digital. Поділіться, чи став актуальним та корисним для Кластера звіт EU4Digital щодо картографування кластерів Східного партнерства, аналізу та рекомендацій щодо підтримки, який вийшов у січні цього року?

Звіт EU4Digital щодо картографування кластерів Східного партнерства, аналізу та рекомендацій справді став актуальним і корисним для Кластера.

Ми взяли до уваги, зокрема, рекомендації звіту щодо об'єднання ресурсів для збільшення соціального впливу, консолідації зусиль для формування спільного голосу для вдосконалення нормативно-правової бази. Також є корисним звіт, що конкретно стосується кластерів – рекомендації звідти допомогли направити нашу діяльність у потрібне русло, в тому числі у напрямках комунікацій та диджиталізації.

Степан Веселовський та Юрій Огоновський / Фото, надане Lviv IT Cluster

Які висновки допомогли зробити Кластеру обговорення з європейськими експертами?

Обговорення з експертами ECEI (Європейська ініціатива кластерної досконалості) дало нам змогу краще зрозуміти відмінності у побудові та роботі кластерів в Україні та ЄС. Зокрема, європейські кластери інколи створюються та керуються "згори" – державою, яка визначає їхні політики та напрями розвитку. Водночас українські кластери будуються бізнесами, орієнтовані на захист інтересів індустрій і взаємодіють із державними органами в іншому форматі.

Однією з ключових відмінностей є підхід до фінансування. Ми за своєю природою надаємо сервіси учасникам, ставлячи на перший план розвиток індустрії та спільноти. Грантове фінансування для нас є лише інструментом диверсифікації ресурсів або масштабування проєктів, але отримання коштів з державного бюджету України ми не розглядаємо як можливий варіант фінансування діяльності Кластера.

Попри виклики, з якими стикається Lviv IT Cluster у сфері як фінансування, так і загалом повномасштабного вторгнення, організація продовжує адаптуватися до нових умов, розширювати співпрацю з міжнародними партнерами та залучати ресурси для підтримки малого і середнього бізнесу, розвитку освітніх програм та технологічних інновацій. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з державними органами, як-от міністерство цифрової трансформації та міністерство освіти, які сприяють ініціативам у сфері освіти, цифровізації та розвитку ІТ-індустрії.

Завдяки участі у міжнародних програмах діяльність Кластера виходить на новий рівень. Водночас проведені Кластером дослідження, як-от IT Research, допомагають бізнесу ухвалювати стратегічні рішення у складних економічних умовах. А вивчення та взяття до уваги рекомендацій зі звітів EU4Digital допомагає Кластеру посилювати зв'язки з європейськими кластерами та впроваджує найкращі практики управління.

Соціальна відповідальність залишається важливим напрямком діяльності Lviv IT Cluster. Організація продовжує підтримувати ініціативи, спрямовані на допомогу українським захисникам, відновлення інфраструктури та підтримку громад, які постраждали від війни. Проєкти, реалізовані в межах Victory Projects, демонструють, як об’єднані зусилля ІТ-спільноти можуть мати реальний вплив на зміцнення країни.

Очікується, що подальший розвиток Lviv IT Cluster сприятиме не лише зростанню ІТ-індустрії, а й цифровій трансформації всієї країни. Завдяки цифровізації формується сильна, стійка та конкурентоспроможна технологічна екосистема України.