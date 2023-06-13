Після того, як військовозобов'язаний отримав повістку, він повинен з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Яка ж саме відповідальність загрожує за неявку, інформує 24 Канал.

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Який розмір штрафу за неявку до ТЦК та СП

Так, за неявку до ТЦК та СП (колишніх військкоматів) без поважних причин українське законодавство передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

Тож якщо людина отримала повістку для уточнення даних або проходження медкомісії, але так і прийшла у військкомат, їй загрожує штраф. Зокрема, від 1700 до 3400 гривень. Посадовцям більший, – від 3400 до 5100.

У разі, якщо військовозобов'язаний отримав повістку вдруге упродовж року та знову не з'являється до ТЦК, вже від 3400 до 5100 гривень штрафу. Посадовцям – від 5100 до 8500.

Коли загрожує від 3 до 5 років в'язниці

Якщо ж військовозобов'язаний не з'явився після проходження медкомісії, отримання повістки-призову до ЗСУ або мобілізаційного розпорядження, то він несе кримінальну відповідальність.

Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.