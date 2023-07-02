Пока некоторые категории украинцев могут проходить военную службу по месту жительства. Кому именно из украинцев могут разрешить служить вблизи места жительства, разбирался 24 Канал.

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Кто может служить по месту жительства

В настоящее время служить по месту жительства во время действия военного положения имеют право несколько категорий украинских граждан. Все они содержатся в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, в статье 23 этого закона указан перечень категорий граждан, которым могут разрешить проходить службу по месту жительства.

По месту жительства могут служить следующие категории:

те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, в частности, биологические родители или попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители;

те, кто воспитывает ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней;

лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;

те, кто осуществляет постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены, или мужа;

усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

те, кто имеет жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности;

опекуны лица с инвалидностью, имеющей недееспособность, в установленном порядке подтвержденное судом.

В Оформлении разрешения есть нюансы

Тем не менее в оформлении разрешения на службу по месту жительства есть несколько нюансов. Украинский юрист Михаил Лобунько рассказал, что если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, то такая болезнь должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии, действующей в рамках учреждения здравоохранения.

Юрист также отметил, что принципиальным для оформления такого ухода является одно условие: совместное проживание с лицом, за которым будут ухаживать. По его словам, именно оно считается залогом того, что сможет выполнять свои обязанности должным образом.

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