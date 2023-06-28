Таким образом, военнослужащие смогут получить дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 до 100 тысяч гривен. Кроме того, отпуск для военных и курсантов составит 30 дней.

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Парламент принял проект о выплатах и отпусках военным

Народный депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что почти через 2,5 месяца после голосования поправок, парламент наконец принял во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах военным.

Что же окончательно утвердили этим законопроектом народные избранники:

военнослужащие ежемесячно получают дополнительное вознаграждение в 30 – 100 тысяч гривен;

срочники получают доплаты в 6 000 гривен в месяц;

курсанты получают выплаты в 2350 гривен в месяц;

Отпуска для военных составят до 30 дней ежегодно плюс до 10 дней по семейным обстоятельствам;

Отпуска для курсантов будут до 10 дней зимой плюс до 20 дней летом.

Кроме того, парламент признал, что военнослужащих, призываемых на службу по призыву во время мобилизации, нельзя отправлять на фронт без базовой подготовки. Народные избранники также установили срок этой выучки – не менее 1 месяца.

К проекту закона добавили новые пункты во втором чтении

Ярослав Железняк также рассказал, что в законопроект добавили и новые правки, которые присылали народные депутаты ко второму чтению.

К законопроекту по сравнению с первым чтением добавили следующие правки:

раненые, признанные непригодными к военной службе, смогут получать 2 месяца выплат, эквиваленту зарплаты, которую они имели на последней занимаемой должности;

по истечении этого срока раненые смогут получить дополнительную выплату в размере 20 100 гривен;

умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен;

тяжело раненые на лечении, пленные и пропавшие без вести получат ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен;

минимальный порог доплаты для инструкторов станет 15 тысяч гривен;

ежегодный отпуск для срочников увеличился с 10 до 30 дней;

непрерывный отпуск на лечение будет длиться не более 4 месяцев;

срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.

В заключение Железняк добавил, что этот законопроект должен быть рассмотрен в парламенте на следующих пленарных заседаниях.

Обратите внимание! Чтобы проект закона вступил в силу, его должен подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и отправить президенту Украины. Тогда Владимир Зеленский должен подписать его. Только тогда он вступает в силу.

Что предшествовало принятию этого законопроекта