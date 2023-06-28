Таким чином військовослужбовці зможуть отримати додаткову грошову винагороду у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Крім того, відпустка для військових та курсантів становитиме 30 днів.

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Парламент ухвалив проєкт про виплати й відпустки військовим

Народний депутат Ярослав Железняк наголосив, що майже через 2,5 місяці після голосування правок, парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9342 про доплати військовим.

Що ж остаточно затвердили цим законопроєктом народні обранці:

військовослужбовці щомісячно отримують додаткову винагороду у 30 – 100 тисяч гривень;

строковики отримують доплати у 6 000 гривень на місяць;

курсанти отримують виплати у 2 350 гривень на місяць;

Відпустки для військових становитимуть до 30 днів щороку, плюс до 10 днів за сімейними обставинами;

Відпустки для курсантів будуть до 10 днів взимку, плюс до 20 днів влітку.

Крім того, парламент визнав, що військовослужбовців, яких призвали на службу за призовом під час мобілізації, не можна відправляти на фронт без базової підготовки. Народні обранці також встановили термін цього вишколу – не менш ніж 1 місяць.

До проєкту закону додали нові пункти у другому читанні

Ярослав Железняк також розповів, що до законопроєкту додали й нові правки, які надсилали народні депутати до другого читання.

До законопроєкту, порівняно з першим читанням, додали такі правки:

поранені, яких визнали непридатними до військової служби зможуть отримувати 2 місяці виплат, еквіваленту зарплатні, яку вони мали на останній займаній посаді;

після закінчення цього терміну поранені зможуть отримати додаткову виплату у розмірі 20 100 гривень;

померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень;

тяжко поранені на лікуванні, полонені та зниклі безвісти отримають щомісячну додаткову винагороду у 100 тисяч гривень;

мінімальний поріг доплати для інструкторів стане 15 тисяч гривень;

щорічна відпустка для строковиків збільшилася з 10 до 30 днів;

безперервна відпустка на лікування триватиме не більше 4 місяців;

строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.

Наостанок Железняк додав, що цей законопроєкт мають розглянути в парламенті на наступних пленарних засіданнях.

Зверніть увагу! Щоб проєкт закону набув чинності, його має підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та відправити президенту України. Тоді Володимир Зеленський також має підписати його. Тільки тоді він набирає чинності.

Що передувало прийняттю цього законопроєкту