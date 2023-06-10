"За" рішення проголовували 270 народних депутатів. Його ухвалили 10 червня. Мовиться про проєкт закону №9378.
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Що передбачає новий проєкт закону
Згідно з ним, військовим надається відпустка 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців,
– заявив нардеп.
Згідно з проєктом закону, військовий матиме:
- під час воєнного стану – щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів за повний рік служби;
- відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням зарплати – не більше 10 календарних днів без урахування часу, потрібного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, проте не більше двох діб в один кінець;
- щорічну основну відпустку можна брати частинами тричі на рік, якщо відсутні одночасно не більше 30% бійців від загальної чисельності.
Ярослав Железняк пояснив, що проєкт закону №9378 – це частина із законопроєкту № 9342, який був про виплати військовим. Проте його розгляд затягується до липня 2023 року.
Нардеп відзначив, що до другого читання в основному законопроєкті №9342 була норма про відпустку курсантів – 20 днів літня + 10 днів зимова. Однак цього вже немає в ухваленому 10 червня проєкті закону № 9378.
Що цьому передувало
- У грудні 2022 року Верховна Рада дозволила військовим йти у відпустку на 10 днів під час воєнного стану.
- Тоді військовим дозволили йти у частину щорічної основної відпустки, що становить 10 днів, та у відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням зарплати на таку ж кількість днів.
- Варто зазначити, що військові можуть отримати відпустку за станом здоров'я. Її тривалість – 30 календарних днів. Детальніше про це читайте за посиланням.