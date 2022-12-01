За це рішення проголосували одразу 269 депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Важливо Які документи потрібні для звільнення з військової служби і як довго розглядають заяву

Військові зможуть йти у відпустку на 10 днів

Згідно із законодавчою ініціативою, в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися:

частина щорічної основної відпустки,

відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Є важлива умова

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Раніше адвокат Роман Лихачов повідомляв, що військовослужбовці можуть піти на відпочинок за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Зокрема такі відпустки можуть надаватися:

жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;

у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії (тривалість такої відпустки визначається терміном необхідного лікування);

відпустка за сімейними обставинами.

Остання надається, наприклад, для укладення шлюбу чи у зв'язку з тяжким станом здоров'я або смерті рідних.

Зазначимо, що у разі, якщо військовий звільнився зі служби і не використав своє право на щорічні основні або додаткові відпустки, то він має право отримати грошову компенсацію за них. Таке право наявне у рік звільнення зі служби.

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