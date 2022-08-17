Грошове забезпечення зберігається. Відпустка триває 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпочинку та назад, але не раніше як через 3 місяці проходження строкової військової служби. Про це повідомив адвокат Роман Лихачов.

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Які є види відпусток

відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

відпустка у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

відпустка за сімейними обставинами.

За яких умов надають відпустку захисникам

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовому у таких випадках:

укладення ним шлюбу – тривалістю до 10 календарних днів;

тяжкого стану здоров’я або смерті рідних.

Якщо ж мовиться про дружину (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, то така відпустка триватиме до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

Якщо ж про інших рідних – то тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, – тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

До речі, у зв’язку з хворобою військового йому надається відпустка для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання.

У разі, якщо військовий звільнився зі служби і не використав своє право на щорічні основні або додаткові відпустки, зокрема перенесені з минулих років – закон передбачає право на отримання грошової компенсації за них. Таке право наявне у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Рішення про надання відпустки приймає командир військової частини.

Зарплата військових в Україні

Українським військовим, які перебувають у зоні бойових дій, виплачують зарплати в розмірі 100 тисяч гривень. Такий розмір зарплати для військових було затверджено ще в лютому 2022 року.

Також військові отримуватимуть відповідну зарплату лише за ті дні, коли безпосередньо беруть участь в бойових діях.

Зауважимо, що в середньому зарплата військових в Україні коливається від 13 до 25 тисяч гривень в залежності від посади та обов'язків. Згідно з постановою Кабміну №168, якщо військовий перебуває в тилу, то отримує 30 тисяч гривень.

Крім цього, Верховна Рада прийняла зміни в закони щодо мобілізованих працівників. Тепер роботодавець не має зберігати середній заробіток тих працівників, які були призвані на військову службу.

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