Така відпустка надається на підставі військово-лікарської комісії. При цьому грошове та матеріальне забезпечення зберігаються.

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На який термін можуть надати відпустку за станом здоров'я

Постанову ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров’я ухвалюють після закінчення стаціонарного лікування. Відпустку дають у випадку, коли потрібен додатковий час для повного відновлення функції й працездатності – не менш ніж 30 календарних днів.

При цьому ця відпустка може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань – повторно продовжена ще на 30 календарних днів.

Зверніть увагу! Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування не повинен перевищувати 4 місяців поспіль.

Як отримати відпустку за станом здоров'я

Відпустку за станом здоров'я надає командир військової частини, де військовий проходить службу. Ще раз зауважимо, що така відпустка надається на підставі постанови ВЛК.

Етапи отримання відпустки за станом здоров'я:

військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру (начальнику),

командир (начальник) передає рапорт до штабу військової частини на розгляд командира,

командир приймає рішення щодо надання відпустки.

Після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовці зобов’язані стати на облік, а в разі вибуття – знятися з обліку в порядку, визначеному Статутом гарнізонної та вартової служб ЗСУ.

Постанову ВЛК про продовження відпустки за станом здоров’я записують у книгу протоколів засідань комісії та в довідку ВЛК, на підставі якої була надана перша відпустка за станом здоров’я. Її підписує голова, члени комісії (не менше двох) й секретар комісії. Їхні підписи скріплюються гербовою печаткою.

Якщо після відпустки за станом здоров’я військовослужбовець не може братися до виконання службових обов’язків, то він проходить огляд ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.