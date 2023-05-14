Такой отпуск предоставляется на основании военно-врачебной комиссии. При этом денежное и материальное обеспечение сохраняется.

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На какой срок могут предоставить отпуск по состоянию здоровья

Постановление ВЛК о необходимости военнослужащего в отпуске по состоянию здоровья принимается по окончании стационарного лечения. Отпуск дают в случае, когда требуется дополнительное время для полного восстановления функции и работоспособности – не менее 30 календарных дней.

При этом этот отпуск может быть продлен на тот же срок, а при соответствующих медицинских показаниях – повторно продлен еще на 30 календарных дней.

Обратите внимание! Продолжительность такого отпуска определяется по характеру заболевания. Общее время непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и отпуске для лечения не должно превышать 4 месяцев подряд.

Как получить отпуск по состоянию здоровья

Отпуск по состоянию здоровья предоставляет командир воинской части, где военный проходит службу. Еще раз заметим, что такой отпуск предоставляется на основании постановления ВЛК.

Этапы получения отпуска по состоянию здоровья:

военнослужащий представляет рапорт непосредственному командиру (начальнику),

командир (начальник) передает рапорт в штаб воинской части для рассмотрения командира,

командир принимает решение о предоставлении отпуска.

По прибытии к месту проведения отпуска военнослужащие обязаны встать на учет, а в случае выбытия – сняться с учета в порядке, определенном Уставом гарнизонной и караульной служб ВСУ.

Постановление ВЛК о продлении отпуска по состоянию здоровья записывают в книгу протоколов заседаний комиссии и в справку ВЛК, на основании которой был предоставлен первый отпуск по состоянию здоровья. Ее подписывает председатель, члены комиссии (не менее двух) и секретарь комиссии. Их подписи скрепляются гербовой печатью.

Если после отпуска по состоянию здоровья военнослужащий не может приступать к исполнению служебных обязанностей, он проходит осмотр ВЛК для определения степени пригодности к военной службе.