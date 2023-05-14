Наразі кожен військовозобов’язаний громадянин може отримати повістку в будь-якому громадському місці. Попри це, існує кілька випадків, коли вручення повістки на вулиці є незаконним, інформує 24 Канал.

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Чи можуть працівники військкоматів заповнювати повістку на вулиці

За словами адвоката Джамала Стаценка, повістка, яку заповнюють вже на місці, має обов'язково містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Крім цього, бланк в жодному разі не має бути порожнім.

Тобто випадки, коли штампують пачки порожніх повісток, а тоді приходять в готелі, квартири чи вулиці й вручають людям – це незаконно,

– зазначив адвокат.

Проте експерт наголосив, що якщо повістку вже вручили, то це підтверджений юридичний факт. Тому поки громадянин буде оскаржувати її, ТЦК та СП можуть подати в суд на нього за ухилення від мобілізації.

"Якщо людину викликали, але вона не прийшла, місцеві військкомати можуть трактувати це як ухилення", – повідомив Стаценко.

Наостанок адвокат зауважив, що порожню повістку можна і варто оскаржувати. Для цього з відповідною скаргою можна звернутися у військкомат, Міністерство оборони або поліцію.

Зверніть увагу! Якщо повістка була видана належним чином, то громадянина, що відмовився її брати, мають право притягнути до адміністративної відповідальності, тобто оштрафувати. За ухилення від мобілізації українці мають заплатити штраф від 1 700 до 3 400 гривень.

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