Пролити світло на це допоміг адвокат Тарас Никифорчук, передає 24 Канал. Він пояснив, чому не варто ігнорувати повістки на відправку. Якщо ж військовозобов'язаний це зробить, то йому потрібно бути готовим до відповідальності за свої дії.

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Що очікує за ігнорування повістки

Адвокат нагадує, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за те, що військовозобов'язаний не з'явився до Територіального центру комплектування. Вона прописана статтею 336.

Але слід врахувати один важливий момент. Передбачається ця відповідальність лише у випадку, якщо людина бодай раз з'являлася до військкомату.

Після чого людина йде додому, і їй дають так звану повістку на відправку. І вона не з'являється за цією повісткою, комісія пройдена, і тут є така ймовірність, що співробітники ТЦК напишуть заяву, а потім поліція буде цією справою займатися,

– каже адвокат.

Зауважимо, що повістку на відправку вручають тим військовозобов'язаним, які:

не мають відстрочки від служби;

визнані військово-лікарською комісією придатними за всіма наявними критеріями.

Адвокат також нагадав про те, що ТЦК мають практику розсилки та кидання у поштову скриньку нагадувань. У них мовиться про те, що неявка до військкомату загрожує військовозобов'язаному ув'язненням на термін від 3 до 5 років.

"Чи є відповідальність за ігнорування цих попереджень? За великим рахунком, ні. Це один зі способів залучити людей, щоб вони з'явилися в центр комплектування, щоб поповнити наші Збройні сили", – пояснив Никифорчук.

Наостанок додамо, що в Україні можуть ухвалити законопроєкт. Згідно з ним, планують змінити пороговий вік для чоловіків, які проходитимуть строкову службу, з 27 до 25 років. Водночас зазначимо, що під час дії воєнного стану ця зміна все одно не матиме жодного значення, адже мобілізують чоловіків віком від 18 до 60 років.