Пролить свет на это помог адвокат Тарас Никифорчук, передает 24 Канал. Он объяснил, почему не следует игнорировать повестки на отправку. Если военнообязанный это сделает, то ему нужно быть готовым к ответственности за свои действия.

Читайте также Чем отличаются повестка и оповещения: объяснение юриста

Что ожидает за игнорирование повестки

Адвокат напоминает, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за то, что военнообязанный не явился в Территориальный центр комплектования. Она прописана статьей 336.

Но следует учесть один важный момент. Предусматривается эта ответственность только в том случае, если человек хотя бы раз появлялся в военкомат.

После чего человек уходит домой, и ему дают так называемую повестку на отправку. И он не появляется по этой повестке, комиссия пройдена, и здесь есть такая вероятность, что сотрудники ТЦК напишут заявление, а затем полиция будет этим делом заниматься.

– говорит адвокат.

Заметим, что повестку на отправку вручают тем военнообязанным, которые:

не имеют отсрочки от службы;

признаны военно-врачебной комиссией пригодными по всем имеющимся критериям.

Адвокат также напомнил о том, что у ТЦК есть практика рассылки и бросания в почтовый ящик напоминаний. В них говорится о том, что неявка в военкомат грозит военнообязанному заключению на срок от 3 до 5 лет.

"Есть ли ответственность за игнорирование этих предупреждений? По большому счету, нет. Это один из способов привлечь людей, чтобы они явились в центр комплектования, чтобы пополнить наши Вооруженные силы", – объяснил Никифорчук.

В заключение добавим, что в Украине могут принять законопроект. Согласно ему, планируют изменить пороговый возраст для мужчин, проходящих срочную службу, с 27 до 25 лет. В то же время отметим, что во время действия военного положения это изменение все равно не будет иметь никакого значения, ведь мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.