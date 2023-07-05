Наразі повістки роздають скрізь, зокрема, на роботі, блокпостах, вулицях, у метро чи навіть у торгових центрах. Скільки ще це триватиме – розповість 24 Канал.

Важливо Мобілізація в Україні: які види повісток вручають з липня і які дані збирають у ТЦК

Скільки ще триватиме вручення повісток у публічних місцях

Вручення повісток в Україні стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Це відбувається згідно із секретними мобілізаційними планами, які складає вище військово-політичне керівництво.

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів – до 18 серпня цього року. Тому видача повісток триватиме до кінця воєнного стану і загальної мобілізації.

Після цього воєнний стан можуть продовжити ще на 90 днів або ж він автоматично перестане діяти з 19 серпня.

Зверніть увагу! У разі продовження воєнного стану і загальної мобілізації вони можуть тривати до 16 листопада 2023 року.

Які документи повинні мати при собі постійно чоловіки призовного віку

Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку мають носити з собою документи. Нещодавно керівник Львівського обласного ТЦК та СП пояснив, про які саме папери мовиться.

Так, під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку і статі, повинен мати при собі документ, який би міг ідентифікувати його особу. Окрім цього, чоловіки призовного віку – 18 – 60 років – також повинні мати при собі військово-обліковий документ.