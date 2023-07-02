Варто зазначити, що мова про чоловіків 18 – 60 років. Олександр Тіщенко розповів, що показувати документи мають не тільки чоловіки призовного віку, а й представники військкоматів, які вручають повістки.
Дивіться також Мобілізація в України триває: чи можна оскаржити повістку у суді
Що відомо про документи чоловіків призовного віку
Під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку і статі, повинен мати при собі документ, який би міг ідентифікувати його особу,
– заявив посадовець.
Він також пояснив, що чоловіки призовного віку – 18 – 60 років – також повинні мати при собі військово-обліковий документ.
Адвокат Роман Сімутін розповідав, що відбувається, якщо чоловік відмовляється надати представникам ТЦК та СП військовий квиток для посвідчення особи.
У випадку відмови – чоловіка можуть затримати та притягнути до адміністративної відповідальності. Детальніше про це – читайте тут.
Чи повинен показати документи представник ТЦК та СП
Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко розповів, що громадяни також мають право вимагати у представника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вручає повістки, документи.
Звичайно, мають. Сьогодні багато хто ходить у військовій формі. А вручати повістки мають право лише відповідні уповноважені особи,
– пояснив Тіщенко.
Скільки людей приходять у військкомат добровільно
Керівник Львівського обласного ТЦК та МП відповідав на питання, чи обов'язково вручати повістки на вулицях. Полковник пояснював, що наразі 20% від планового завдання приходять у військкомати добровільно. Причому половина з яких – контрактники.
Тобто ТЦК та СП, щоб виконати планове завдання, мають набрати ще 80% необхідних бійців.
Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою,
– пояснив Тіщенко.
Які документи потрібно брати у військкомат
Начальник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів, що після отримання повістки чоловік призовного віку має на зазначену годину та день з'явитись у ТЦК та СП.
З собою чоловік повинен мати такі документи:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ;
- медичні документи;
- посвідчення водія;
- інформацію про освіту;
- документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю.