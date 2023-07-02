Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко розповів, чи можна обійтись без "облав" на вулицях, які проводять військові.
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Чому колишні військкомати проводять "облави"
Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких – контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою,
– пояснив Тіщенко.
Проте полковник зазначив, що прихід в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – це не значить автоматична відправка до війська.
Олександр Тіщенко уточняє, що чоловіків призовного віку чекає ще низка процедур, включно з медичним оглядом.
"І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров'я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", – запевнив керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Полковник закликав оновити дані
Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, – це точно повне право на відстрочку,
– розповів Тіщенко.
Він також прокоментував інформацію про підприємства. Мовляв, вони зупиняться, якщо заберуть працівників. У відповідь на цю тезу полковник Збройних Сил України зазначив, що, якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то на ці підприємства прийдуть буряти та кадирівці. І чи тоді цим працівникам буде важлива доля підприємств.
Олександр Тіщенко сказав, що пріоритет колишніх військкокматів – це забезпечення нашої обороноздатності.
Коротко про мобілізацію в Україні
- Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. Згідно з нею, призивати на службу можуть придатних чоловіків призовного віку.
- Володимир Зеленський нещодавно пояснював, що держава не має завдання залучити всіх.
- Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що у територіальних центрах комплектування зміни – їхніх військовослужбовців забирають на фронт. На їхню заміну скерують тих бійців, які зазнали поранень і вже не придатні до служби.