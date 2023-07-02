Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко розповів, чи можна обійтись без "облав" на вулицях, які проводять військові.

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Чому колишні військкомати проводять "облави"

Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких – контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою,

– пояснив Тіщенко.

Проте полковник зазначив, що прихід в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – це не значить автоматична відправка до війська.

Олександр Тіщенко уточняє, що чоловіків призовного віку чекає ще низка процедур, включно з медичним оглядом.

"І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров'я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", – запевнив керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Полковник закликав оновити дані

Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, – це точно повне право на відстрочку,

– розповів Тіщенко.

Він також прокоментував інформацію про підприємства. Мовляв, вони зупиняться, якщо заберуть працівників. У відповідь на цю тезу полковник Збройних Сил України зазначив, що, якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то на ці підприємства прийдуть буряти та кадирівці. І чи тоді цим працівникам буде важлива доля підприємств.

Олександр Тіщенко сказав, що пріоритет колишніх військкокматів – це забезпечення нашої обороноздатності.

Коротко про мобілізацію в Україні