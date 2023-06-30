Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю, інформує 24 Канал. За його словами, ці заміни уже активно здійснюють у певних ротах.

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В самих ТЦК йде заміна: на фронт відправляються офіцери, які не мають бойового досвіду, вони заміняють офіцерів, які поранені і не придатні до служби. Наприклад, у ротах охорони ТЦК та СП уже замінено від 50% до 70% особового складу,

– повідомив Олександр Павлюк.

За словами генерала, у ТЦК прийшли ті, хто має відповідні обмеження по стану здоров'я. Павлюк також наголосив, що мобілізація має проводитися прозоро.

"Людина має розуміти, чому хтось має броню, а інші — ні. Робота в цьому напрямку триває і певні проєкти вже реалізуються. Коли все це запрацює, то відпаде питання до роботи ТЦК", – запевнив Павлюк.

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