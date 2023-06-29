Генерал-лейтенант розповів у ефірі телемарафону, що він отримав від Володимира Зеленського завдання створити робочу групу для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України. Це трапилось 23 червня.

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Як перевірятимуть всіх військкомів

Робоча група створена. Вона включає силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства,

– розповів Олександр Павлюк.

За його словами, крім вищезгаданої групи, створили групу від Збройних Сил України, яка буде аналізувати виконання завдань та приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її.

Український генерал пояснив, що глобальну перевірку провести не зможуть, проте думає, що вона допоможе визначити, "наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам, які є до нього".

Олександр Павлюк розповів, що:

правоохоронці перевірятимуть, наскільки декларації військкомів відповідають реальному способу їх життя;

представники ЗСУ – як працює цей комісаріат, як виконує задачі і які є скарги на його роботу.

Коли проведуть аналіз, то ці дані об'єднають, проаналізують та передадуть керівництву держави пропозиції щодо подальших кроків щодо військкомів.

У Міністерстві оборони України зазначили, що за результатами роботи комісії сформують пропозиції для покращення функціонування ТЦК та СП.

Зверніть увагу! У міністерстві зазначили, що інформацію щодо проблем у роботі терцентрів можна повідомити за номером 0 800 31 01 79 або на електронну пошту tckreport@gmail.com.

Що відомо про наказ Зеленського