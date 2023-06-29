Генерал-лейтенант рассказал в эфире телемарафона, что он получил от Владимира Зеленского задача создать рабочую группу для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины. Это произошло 23 июня.

Смотрите также Можно ли обжаловать мобилизацию в Украине: юрист объяснил

Как будут проверять всех военнослужащих

Рабочая группа создана. Она включает силовой блок – это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы – от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства.
– рассказал Александр Павлюк.

По его словам, кроме вышеупомянутой группы создали группу от Вооруженных Сил Украины, которая будет анализировать выполнение задач и принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее.

Украинский генерал пояснил, что глобальную проверку провести не смогут, однако думает, что она поможет определить, "насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям к нему".

Александр Павлюк рассказал, что:

  • правоохранители будут проверять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни;
  • представители ВСУ – как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы на его работу.

Когда проведут анализ, эти данные объединят, проанализируют и передадут руководству государства предложения по дальнейшим шагам в отношении военкомов.

В Министерстве обороны Украины отметили, что по результатам работы комиссии сформируют предложения по улучшению функционирования ТЦК и СП.

Что известно о приказе Зеленского

  • После того как одесский военком купил в Испании недвижимости на миллионы долларов, Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Президент Украины заявил, что этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил Украины.
  • Также Верховный Главнокомандующий дал срочное поручение Главкому Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома с должности.
  • Тогда Владимир Зеленский заявил, что под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка со стражами порядка и НАПК создадут комиссию для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины.
  • Стоит отметить, что говорится, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. Все это родные одесского военкома купили за время полномасштабной войны.
  • Оперативное командование "Юг" 28 июня объяснило, что комиссара Одесской области Евгения Борисова отстранили от исполнения обязанностей решением Ставки. Его работу выполняет штатный заместитель. Подробнее об этом читайте по ссылке.