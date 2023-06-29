Генерал-лейтенант рассказал в эфире телемарафона, что он получил от Владимира Зеленского задача создать рабочую группу для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины. Это произошло 23 июня.

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Как будут проверять всех военнослужащих

Рабочая группа создана. Она включает силовой блок – это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы – от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства.

– рассказал Александр Павлюк.

По его словам, кроме вышеупомянутой группы создали группу от Вооруженных Сил Украины, которая будет анализировать выполнение задач и принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее.

Украинский генерал пояснил, что глобальную проверку провести не смогут, однако думает, что она поможет определить, "насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям к нему".

Александр Павлюк рассказал, что:

правоохранители будут проверять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни;

представители ВСУ – как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы на его работу.

Когда проведут анализ, эти данные объединят, проанализируют и передадут руководству государства предложения по дальнейшим шагам в отношении военкомов.

В Министерстве обороны Украины отметили, что по результатам работы комиссии сформируют предложения по улучшению функционирования ТЦК и СП.

Обратите внимание! В министерстве отметили, что информацию о проблемах в работе терцентров можно сообщить по номеру 0 800 31 01 79 или по электронной почте tckreport@gmail.com.

Что известно о приказе Зеленского