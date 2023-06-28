Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Заступник відстороненого начальника ТЦК Борисова виконуватиме його обов'язки згідно із процедурою, доки компетентне командування не призначить нового керівника.

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"Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час", – підкреслила керівниця пресцентру.

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Правоохоронні органи працюють

За словами речниці ОК "Південь", оперативне командування надає усю необхідну інформацію, запитану офіційно, та не втручається у роботу правоохоронних органів. Слідчі працюють та формують доказову базу.

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