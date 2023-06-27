Раніше повідомляли, що син Борисова працює в одеському управлінні Служби безпеки України. Тепер цю інформацію підтвердили й у самому відомстві.
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Чим займається син воєнкома в СБУ
У СБУ підтвердили, що Борисов-молодший дійсно є співробітником одеського управління. Він керує одним із підрозділів головного відділу захисту національної державності.
До компетенції очолюваного ним підрозділу не належить боротьба з корупцією,
– додають в СБУ.
Крім того, син скандального воєнкома має військове звання капітана.
Що відомо про скандал з Борисовим
- Журналісти провели розслідування і з'ясували, що у родини Борисова є нерухомість та автівки в Іспанії. Його рідні придбали майно на мільйони доларів під час повномасштабної війни.
- Сам начальник одеського ТЦК спочатку усе заперечував. Потім Борисов заявив, що його дружина займається в Іспанії роздрібною торгівлею і він "не влазить" у її справи.
- Згодом інформація набула широкого розголосу. ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем та почало вивчати статки Борисова.
- А український президент Володимир Зеленський 23 червня повідомив, що він терміново доручив командувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити Борисова з посади начальника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також лідер доручив створити спеціальну комісію на чолі з генералом Олександром Павлюком.