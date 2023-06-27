Ранее сообщалось, что сын Борисова работает в Одесском управлении Службы безопасности Украины. Теперь эту информацию подтвердили и в самом ведомстве.

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Чем занимается сын военкома в СБУ

В СБУ подтвердили, что Борисов-младший действительно является сотрудником одесского управления. Он руководит одним из подразделений главного отдела по защите национальной государственности.

В компетенцию возглавляемого им подразделения не относится борьба с коррупцией,

– добавляют в СБУ.

Кроме того, у сына скандального военкома есть воинское звание капитана.

Что известно о скандале с Борисовым