Президент отреагировал на скандал, который набирает обороты. Украинский лидер подчеркнул, что поручение об увольнении – срочное.

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Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна,

– заявил Зеленский.

Президент поручил создать специальную комиссию

Зеленский подчеркнул, что поручил создать специальную комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины. Ею будет руководить первый заместитель министра обороны генерал Павлюк вместе с правоохранительным блоком и НАПК. Зеленский подчеркнул, что военкомы не должны позорить Украину и память погибающих на фронте героев.