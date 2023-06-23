Людей просят подождать официальных выводов от правоохранителей. Также следует дождаться обнародования информации.

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Нулевой уровень толерантности к коррупции был и остается принципиальной позицией в ВСУ. Информация, которая распространяется в СМИ о незаконном обогащении одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки, должна быть проверена правоохранительными органами,

– говорится в сообщении.

Кроме того, отметили, что командование ВСУ будет всячески способствовать проведению необходимых мероприятий.

Детали скандала

Журналисты заявили, что у семьи Борисова – начальника одесского военкомата – есть недвижимость более чем на 3 миллиона долларов в Испании. Речь идет о вилле и офисном помещении. Кроме того, у имения зафиксировали Mercedes-Benz класса В. Их стоимость стартует от 100 тысяч долларов. Авто и поместье зарегистрировано на мать Борисова.

Борисов сначала заявлял, что ничего не знает. А потом стал рассказывать, что его жена занимается розничной торговлей в Испании, а он в эти дела "не влезает".