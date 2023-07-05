Повестки раздают везде, в частности, на работе, блокпостах, улицах, в метро и даже в торговых центрах. Сколько еще это будет продолжаться – расскажет 24 Канал.

Важно Мобилизация в Украине: какие виды повесток вручают с июля и какие данные собирают в ТЦК

Сколько еще продлится вручение повесток в общественных местах

Вручение повесток в Украине касается мужчин от 18 до 60 лет. Это происходит согласно секретным мобилизационным планам, которые составляет высшее военно-политическое руководство.

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней – до 18 августа этого года. Поэтому выдача повесток будет продолжаться до конца военного положения и общей мобилизации.

После этого военное положение могут продлить еще на 90 дней, или же оно автоматически перестанет действовать с 19 августа.

Обратите внимание! В случае продления военного положения и общей мобилизации они могут продлиться до 16 ноября 2023 года.

Какие документы должны иметь при себе постоянно мужчины призывного возраста

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста должны носить с собой документы. Недавно руководитель Львовского областного ТЦК и СП объяснил, о каких именно бумагах идет речь.

Так, во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, который мог бы идентифицировать его личность. Кроме того, мужчины призывного возраста – 18–60 лет – также должны иметь при себе военно-учетный документ.