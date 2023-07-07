У ТЦК та СП враховують військово-облікову спеціальність мобілізованих, проте є винятки. У яки випадках її можуть не враховувати – інформує 24 Канал.

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Як призначають військових на посаду

Варто наголосити, що військово-облікова спеціальність — це своєрідний "диплом" для військовослужбовців. Експерти з ГО "Юридична сотня" пояснили, що під цим поняттям розуміють досвід роботи, знання, уміння і навички, необхідні для виконання певного роду завдань й обов'язків військової служби. Від цих чинників залежить боєздатність армії, тому існують випадки, коли боєць має військово-облікову спеціальність, проте посада її не враховує.

На призначення на посаду вливає кілька критеріїв. Згідно з Указом Президента Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посаду військових призначають з урахуванням:

досвіду служби,

рівня професійної компетентності,

особистих якостей і досягнень,

відповідності характеристикам посад.

Коли військово-облікову спеціальність не враховують

Якщо немає дефіциту за певними спеціальностями або доукомплектуванні частин, тоді у ТЦК та СП враховують військово-облікову спеціальність мобілізованого. Проте в умовах воєнного стану може виникнути потреба в інших спеціалістах, тоді військових можуть призначати на посади за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду.

Зверніть увагу! Призначенню на нову посаду повинно передувати підготовку або перепідготовку військового.

Також законом передбачено, що не за військовою спеціальністю можуть призначати у зв'язку з доукомплектуванням ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту за набутим досвідом служби на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю. Проте тоді також мобілізований має пройти підготовку чи перепідготовку.

Є ще один випадок, коли призначати на посаду можуть без урахування спеціальності. Це відбувається за умови призначення за основною або спорідненою спеціальністю особи рядового, сержантського і старшинського складу на посади сержантського і старшинського складу.

Як досягти призначення за обліковою спеціальністю

Військовослужбовці можуть відстояти своє право на призначення з урахуванням військово-облікової спеціальності. Для цього треба подати відповідний рапорт з проханням. У ньому треба вказати посаду відповідно до спеціальності, її деталі та аргументувати доцільність призначення.

Проте рапорт можуть відхилити. Юристи наголошують, що в умовах воєнного стану такі дії ТЦК та СП є абсолютно законними, за потреби доукомплектування за дефіцитними спеціальностями.

Офіцерів запасу також можуть призначати не за спеціальністю

Відповідно до чинного законодавства офіцерів запасу можуть призначати на посаду без урахування військово-облікової спеціальності. Це відбувається:

у зв’язку зі службовою необхідністю та за станом здоров'я;

доукомплектування на рівнозначні та нижчі посади;

з урахуванням набутого досвіду;

Крім того, юристи наголошують, що разі потреби доукомплектування ЗСУ військовозобов'язані та резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс перепідготовки за дефіцитними спеціальностями.