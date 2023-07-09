Юрист Андрей Межирицкий поделился полезной информацией для женатых мужчин, у жен которых есть родители с инвалидностью. Он заявил, что ситуация с правом на отсрочку для них коренным образом изменилась.
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Кого из мужчин могут повторно мобилизовать
Эксперт отметил, что теперь таких граждан Украины могут мобилизовать, если у них нет права на отсрочку по другим причинам. Через 6 месяцев с момента увольнения со службы в запас этих мужчин могут снова мобилизовать из-за законодательных изменений.
Фактически эта норма перестала работать, поскольку в связи с добавлением оговорки "в отсутствие других лиц, обязанных в соответствии с Законом их содержать" мужчина никогда не сможет получить право на отсрочку, в связи с тем, что в соответствии со статьей 202 Семейного кодекса Украины такая обязанность возникает у совершеннолетней дочери, то есть жены,
– объяснил Межирицкий.
То есть, если жена способна самостоятельно заботиться о своих родителях с инвалидностью, то ее мужу не дадут право на отсрочку от призыва. В такой ситуации военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации только в двух случаях. Или если жена, у которой есть родители-инвалиды, сама имеет инвалидность (здесь будет работать уже другое основание), или если ее признают нетрудоспособной.
Более полезная информация о мобилизации
- Напомним, военное положение продлили до 18 августа 2023 года. Поэтому в этот период будет продолжаться выдача повесток военнообязанным. Затем военное положение могут продлить еще на 90 дней.
- С июля в Украине военнообязанным могут вручать 3 вида повесток. Существует повестка об уточнении данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное распоряжение, которое еще называют "боевой повесткой".
- ТЦК и СП учитывают военно-учетную специальность мобилизованных во время призыва. Также на назначение военного на определенную должность влияют 4 фактора.