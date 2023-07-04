По словам руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, отказ может поставить под угрозу мобилизацию в Украине. Ведь процент добровольцев пока не велик.

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Александр Тищенко рассказал, что в настоящее время добровольно в военкомат приходят 20% человек из числа тех, которые указаны в плановом задании ТЦК и СП. Причем половина из этих 20% – контрактники.

Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию,

– рассказал украинский полковник.

Он уточнил, что дальше мужчины призывного возраста ждет медицинское освидетельствование. Также имеющие законные основания по состоянию здоровья или иным причинам не быть мобилизованными – не попадут в армию.

Бойцов каких специальностей сейчас нужно больше всего

Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки пояснил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в бойцах всех военных специальностей. В частности, говорится о:

пехоте;

танкистах;

артиллеристах;

летчиках;

десантниках.

Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры,

– объяснил Тищенко.

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