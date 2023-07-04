По словам руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, отказ может поставить под угрозу мобилизацию в Украине. Ведь процент добровольцев пока не велик.
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Почему ВСУ не откажутся от практики "облав" на улице
Александр Тищенко рассказал, что в настоящее время добровольно в военкомат приходят 20% человек из числа тех, которые указаны в плановом задании ТЦК и СП. Причем половина из этих 20% – контрактники.
Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию,
– рассказал украинский полковник.
Он уточнил, что дальше мужчины призывного возраста ждет медицинское освидетельствование. Также имеющие законные основания по состоянию здоровья или иным причинам не быть мобилизованными – не попадут в армию.
Бойцов каких специальностей сейчас нужно больше всего
Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки пояснил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в бойцах всех военных специальностей. В частности, говорится о:
- пехоте;
- танкистах;
- артиллеристах;
- летчиках;
- десантниках.
Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры,
– объяснил Тищенко.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Верховная рада Украины сократила перечень лиц, имеющих право на отсрочку. В частности, не служить смогут военнообязанные, имеющие жену или мужа с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью 1 или 2 группы. Однако только при условии, что нет других трудоспособных родственников, обязанных их содержать.
- Александр Тищенко рассказывал, что военнообязанный должен иметь с собой документы, по которым можно идентифицировать его личность, а также военно-учетный документ.
- Владимир Зеленский объяснял, что у Украины нет задачи привлечь всех. Однако Верховный Главнокомандующий объяснил, что люди действительно устают от войны, однако нельзя сказать, что они демотивированы или не хотят победить. Подробнее о позиции президента читайте здесь.