Перелік осіб, які мають право на відстрочку, зменшився. Президент Володимир Зеленський підписав закон №9342, який стосується людей, які мають родичів із інвалідністю. Кого можуть призвати найближчим часом і які нововведення прийняли – розбирався 24 Канал.

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Хто потрібен у ЗСУ наразі

Англійська, німецька та французька – знання мов зараз важливе для армії. Якщо ви володієте ними, то зможете співпрацювати із закордонними інструкторами, які навчають бійців поводитися з новим озброєнням.

Зброї від союзників дедалі більше, тож ТЦК звертатимуть увагу на людей, які вільно володіють іноземними мовами.

Також завжди потрібні водії, зв'язківці, фахівці зі снайпінгу (стрільці та інструктори), IT-спеціалісти, оператори БпЛА.

Є телеграм-канали, де публікують добірки актуальних військових вакансій.

Кого ще можуть мобілізувати

Можуть призвати і тих, кого раніше визнали придатними і обмежено придатними, незалежно від того, чи служили раніше.

Так, мобілізувати можуть:

придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;

придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років (з "білим квитком"), визнаних придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК (військово-лікарської комісії), які не скоювали тяжких злочинів.

Що означають ці формулювання

"Обмежено придатний до військової служби" означає, що людина має певні захворювання або фізичні вади, які не дозволяють їй проходити певні види військової служби або виконувати певні завдання в армії.

"Білий квиток" означає, що в мирний час людина непридатна до служби, а у воєнний – обмежено придатна.

Той, хто скоїв тяжкі злочини, не може служити.

Якщо я маю родича з інвалідністю: що прийняла Верховна Рада

Раніше, якщо ви мали родича з інвалідністю I чи II групи – дружину (чоловіка), батьків або батьків дружини (чоловіка), ви мали право на відстрочку від мобілізації або звільнення в запас.

Тепер же, якщо у вашій родині є хтось, здатний утримувати особу з інвалідністю, окрім вас – ви маєте служити. Якщо єдина працездатна особа – це ви, то маєте право на відстрочку.

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Інші зміни в законодавстві щодо мобілізації

Під час воєнного стану закони змінюють і вдосконалюють залежно від потреб часу.

Наприклад, знизився вік призовників – тепер він становить 25 років, а не 27. Офіційно це називається "граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників". Тобто хлопець, якому виповнилося 25, має стати на військовий облік. Для мирного часу правила інші.

Це ініціатива Ганни Маляр, підтримана Залужним.